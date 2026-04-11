[속보]백악관 “밴스 부통령, 파키스탄 샤리프 총리와 회담”

JD 밴스 미국 부통령이 이란과의 휴전 협상을 앞두고 11일(현지시간) 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와 회담했다고 로이터 통신 등이 보도했다.

미국 백악관과 파키스탄 총리실은 이날 밴스 부통령과 샤리프 총리 간 회담 사실을 밝혔다. 이 자리에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너와 스티브 윗코프 중동 특사도 참석했다.

샤리프 총리실은 “총리는 이번 회담이 이 지역의 견고한 평화를 향한 디딤돌이 되기를 희망한다고 말했다”고 전했다.

밴스 부통령은 이날 중재국인 파키스탄의 수도 이슬라마바드에 도착했다. 미국과 이란 대표단은 파키스탄 측을 통해 협상 방식 등을 조율한 뒤 본격적인 협상에 돌입할 것으로 보인다.

협상 방식과 구체 의제 등은 아직 불분명한 상태다. 미국 CNN 방송은 양측이 간접·직접 소통 방식을 모두 활용할 것으로 예상된다며 양측이 중재국인 파키스탄을 통해 협상 의제에 합의한 다음에 이날 늦게 대면 논의로 넘어갈 것이라고 보도했다.

양측 대표단이 마주 앉게 된다면 이는 1979년 양국 외교 관계가 단절된 이후 최고위급 회담인 동시에 지난 2015년 이란 핵협상 타결 후 처음으로 열리는 양국 공식 대면 협상이 될 전망이다.