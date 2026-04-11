이란 부통령 “‘이스라엘 우선’ 대표단? 합의 없을 것···‘미국 우선’이라면 가능”

전문가 “미국, 조건 미이행···합의 가능성 낮다”

이란이 파키스탄에서 협상과 관련해 ‘미국 우선’ 대표단과는 합의할 수 있지만, ‘이스라엘 우선’ 대표단과는 합의가 불가능하다고 밝혔다.

모하마드 레자 아레프 이란 수석부통령은 11일 소셜미디어 엑스에 “우리가 이슬라마바드에서 ‘미국 우선’ 대표단과 협상한다면 양측과 세계에 이익이 되는 합의가 가능하다”고 밝혔다.

이어 “그러나 ‘이스라엘 우선’ 대표단과 마주하게 되면 합의는 없을 것”이라며 “이 경우 우리는 불가피하게 전보다 더 강하게 방어를 계속할 것이고 세계는 더 큰 대가에 직면할 것”이라고 말했다.

이날 미·이란 회담과 관련, 이란 메흐르 통신은 이란의 국제관계 전문가 메흐디 하나알리자데 박사를 인용, 이란이 제시한 조건들을 미국이 받아들이지 않고 있다며 합의 가능성이 낮다고 전망했다.

하나알리자데 박사는 “미국은 전쟁을 계속할 의지가 없으며, 군사적 수단으로 호르무즈 해협을 재개방하는 것은 불가능하다”며 “미국이 이란에 요구하는 비핵화 기대와, 핵과 관련해서는 협상할 수 없다는 이란의 견해 차이로 합의가 성사될 가능성은 매우 낮다”고 전망했다.

그는 “미국이 수용했다고 한 이란의 4가지 사전 조건 가운데 어느 것도 이행되지 않았으며 이 때문에 호르무즈 해협은 여전히 봉쇄된 상태”라며 “현재 협상 분위기는 긴장돼 있으며 양자 회담은 불가능하고 협상은 (파키스탄이 동석한) 3자 회담 형식”이라고 전했다.

또 “미국 부통령의 귀국이 몇 시간 내로 예정됐기 때문에 이란 대표단도 파키스탄을 떠날 가능성이 크다”며 “최근 상황을 보면 합의, 전쟁 지속 모두에 대한 예측이 낮아졌고 전쟁도 아니고 합의도 아닌 상태가 당분간 지속할 가능성이 크다”고 분석했다.