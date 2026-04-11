창간 80주년 경향신문

러·우크라, ‘정교회 부활절’ 32시간 휴전 맞아 포로 175명씩 교환

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

러시아와 우크라이나가 11일 전쟁포로 175명씩을 교환했다고 AFP 통신 등이 보도했다.

젤렌스키 대통령은 이번 포로교환을 도운 국제사회에 감사를 전했다.

앞서 러시아와 우크라이나는 정교회 부활절을 맞아 11일 오후 4시부터 12일 자정까지 32시간 휴전에 합의했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

러·우크라, ‘정교회 부활절’ 32시간 휴전 맞아 포로 175명씩 교환

입력 2026.04.11 20:42

  • 전지현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

우크라이나 도네츠크주 슬로반스크 인근의 공개되지 않은 장소에서 교회로 개조된 방에서 종교 예배 중 기도하는 우크라이나 군인들의 10일 모습. 우크라이나 지상군 제93 독립 기계화 여단 ‘홀로드니 야르’ 여단 공보실 제공, AFP 연합뉴스

우크라이나 도네츠크주 슬로반스크 인근의 공개되지 않은 장소에서 교회로 개조된 방에서 종교 예배 중 기도하는 우크라이나 군인들의 10일 모습. 우크라이나 지상군 제93 독립 기계화 여단 ‘홀로드니 야르’ 여단 공보실 제공, AFP 연합뉴스

러시아와 우크라이나가 11일(현지시간) 전쟁포로 175명씩을 교환했다고 AFP 통신 등이 보도했다.

러시아 국방부는 관영 소셜미디어 막스(MAX)에 “4월11일 러시아 군인 175명이 키이우 정권(우크라이나)이 통제하는 영역에서 돌아왔다. 그 대신 우크라이나 군인 175명도 (우크라이나에) 건네졌다”고 적었다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 이날 엑스에 국경수비대를 포함한 군인 175명과 민간인 7명이 포로교환을 통해 귀국한다고 밝혔다. 이번에 귀국하는 이는 대부분 전쟁이 시작된 2022년 이후 구금됐고 일부는 부상한 이들이라고 한다. 젤렌스키 대통령은 이번 포로교환을 도운 국제사회에 감사를 전했다.

앞서 러시아와 우크라이나는 정교회 부활절을 맞아 11일 오후 4시부터 12일 자정까지 32시간 휴전에 합의했다. 올해 러시아 정교회의 부활절은 서방 교회보다 일주일 늦은 4월 12일이다. 양국은 작년 부활절에도 30시간 휴전에 합의했지만, 당시에는 서로 휴전을 위반했다며 공격을 주고받아 ‘말뿐인 휴전’이라는 비판을 받았다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글