러·우크라, ‘정교회 부활절’ 32시간 휴전 맞아 포로 175명씩 교환

러시아와 우크라이나가 11일(현지시간) 전쟁포로 175명씩을 교환했다고 AFP 통신 등이 보도했다.

러시아 국방부는 관영 소셜미디어 막스(MAX)에 “4월11일 러시아 군인 175명이 키이우 정권(우크라이나)이 통제하는 영역에서 돌아왔다. 그 대신 우크라이나 군인 175명도 (우크라이나에) 건네졌다”고 적었다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 이날 엑스에 국경수비대를 포함한 군인 175명과 민간인 7명이 포로교환을 통해 귀국한다고 밝혔다. 이번에 귀국하는 이는 대부분 전쟁이 시작된 2022년 이후 구금됐고 일부는 부상한 이들이라고 한다. 젤렌스키 대통령은 이번 포로교환을 도운 국제사회에 감사를 전했다.

앞서 러시아와 우크라이나는 정교회 부활절을 맞아 11일 오후 4시부터 12일 자정까지 32시간 휴전에 합의했다. 올해 러시아 정교회의 부활절은 서방 교회보다 일주일 늦은 4월 12일이다. 양국은 작년 부활절에도 30시간 휴전에 합의했지만, 당시에는 서로 휴전을 위반했다며 공격을 주고받아 ‘말뿐인 휴전’이라는 비판을 받았다.