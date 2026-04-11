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[속보]“미·이란 평화 협상 시작”···이란, 호르무즈 통제권 등 4대 ‘레드라인’ 전달

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본문 요약

미국과 이란 대표단이 11일 중재국 파키스탄에서 평화 협상을 시작했다고 이란 매체 등이 전했다.

앞서 미국과 이란 측은 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리를 각각 만나 협상 세부 사항 조율 등에 돌입했다.

이란 국영 IRIB 방송은 이날 이란 대표단이 샤리프 총리와 회담을 했다며 "이란과 미국 회담의 세부 사항은 이 만남의 결과로 결정될 것"이라고 말했다.

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[속보]“미·이란 평화 협상 시작”···이란, 호르무즈 통제권 등 4대 ‘레드라인’ 전달

입력 2026.04.11 21:36

수정 2026.04.11 22:02

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  • 전지현 기자

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미국과 휴전 협상 위해 지난 10일 파키스탄에 도착한 이란 대표단의 모습. EPA 연합뉴스

미국과 휴전 협상 위해 지난 10일 파키스탄에 도착한 이란 대표단의 모습. EPA 연합뉴스

미국과 이란 대표단이 11일(현지시간) 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 전쟁 종식을 위한 회담에 돌입한 것으로 보인다.

IRNA, 타스님, 메흐르 등 이란 매체는 파키스탄 시간 기준으로 이날 오후 5시30분(한국 시간 오후 9시30분)쯤 “이란과 미국 측 협상이 이슬라마바드에서 시작됐다”고 일제히 보도했다.

타스님은 “양국은 이슬라마바드에서 진행된 집중적인 협의와 진전, 이스라엘의 베이루트∼레바논 남부 공격 자제, 미국 측의 이란 자산 동결 해제 수용 등을 고려해 협상을 시작해서 이 문제들을 최종 해결하기로 결정했다”고 전했다.

미국 매체 또한 도널드 트럼프 미국 대통령이 “미국과 이란이 파키스탄 이슬라마바드에서 협상을 개시했다고 밝혔다”고 전했다. 미 언론 뉴스네이션의 백악관 출입기자 켈리 메이어가 엑스에 “트럼프 대통령과 통화했고 협상이 공식적으로 시작된 것인지 물었더니 그렇다고 했다”는 말을 전하면서다. 미 CBS방송 제니퍼 제이컵스 기자도 엑스에 이란전쟁 종전을 위한 평화협상이 시작됐다고 전했다.

앞서 미국과 이란 측은 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리를 각각 만나 협상 세부 사항 조율 등에 돌입했다.

이란 국영 IRIB 방송은 이날 이란 대표단이 샤리프 총리와 회담을 했다며 “이란과 미국 회담의 세부 사항은 이 만남의 결과로 결정될 것”이라고 말했다. 70명에 이르는 이란 대표단은 전날 파키스탄의 수도 이슬라마바드에 도착했다.

로이터 통신은 이란 현지 매체를 인용해 이란 대표단이 샤리프 총리에게 자국의 협상 ‘레드라인’을 전달했다고 보도했다. 보도에 따르면 이란 대표단은 셰바즈 샤리프 총리에게 ▲호르무즈에 대한 통제권리 인정 ▲전쟁 피해 배상 ▲이란의 해외 동결자산 해제 ▲중동 전역에서 교전 중단 등 4가지가 반드시 보장돼야 한다고 말했다.

JD밴스 미국 부통령이 이끄는 미국 대표단도 이날 샤리프 총리와 회담했다. 샤리프 총리실은 미국 대표단과의 회담 사실을 밝히고 “총리는 이번 회담이 이 지역의 견고한 평화를 향한 디딤돌이 되기를 희망한다고 말했다”고 전했다. 총리실은 중동 전쟁 종식을 위한 평화 회담이 “시작됐다”고 덧붙였다.

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