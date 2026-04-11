트럼프 “용기 없는 한·중·일 등 위해 미국이 호르무즈 해협 정리작업 중”

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국과 이란이 파키스탄에서 직접 대면 협상에 돌입한 11일(현지시간) 미국이 한국과 일본, 중국 등 전 세계를 위해 호르무즈 해협 정리 작업을 시작하고 있다고 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 글을 올려 “모두가 알다시피 이란은 크게 패하고 있다”면서 “이란의 해군은 사라졌고, 공군도 사라졌으며, 대공 방어 체계는 사실상 존재하지 않는다. 알라의 축복이 있기를!”이라고 적었다.

그러면서 “이란이 현재 의지할 수 있는 것인 선박이 해상 기뢰에 ‘부딪힐’ 수 있다는 위협뿐이지만, 그 기뢰를 설치하던 28척의 보트 역시 모두 바다 밑에 가라앉아 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “우리는 지금 중국, 일본, 한국, 프랑스, 독일 등 전 세계 국가들을 위해 호르무즈 해협을 정리하는 작업을 시작하고 있다”면서 “놀랍게도 이들 국가는 스스로 이 일을 할 용기나 의지를 보이지 않고 있다”고 주장했다.

그의 주장은 호르무즈 해협을 통해 운송되는 석유 의존도가 높은 아시아·유럽 국가들이 군함을 보내 호르무즈 해협을 개방해야 함에도, 이 같은 역할을 미국에 떠넘겼다는 인식에서 나온 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 미국·이스라엘이 일방적으로 전쟁을 일으킨 후 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하자, 전쟁에 동참하지 않은 동맹을 탓하며 연일 불만을 표출하고 있다.