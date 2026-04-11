미·이란, 삼엄한 경비 속에 47년만의 첫 고위급 회담…“근접 회담 아닌 직접 대면”

미국과 이란이 11일(현지시간) 파키스탄 이슬라마바드에서 전쟁 종식을 위한 회담에 돌입했다. IRNA 등 이란 매체들은 파키스탄 기준으로 이날 오후 5시 30분쯤 “이란과 미국 측 협상이 시작됐다”고 일제히 보도했다.

로이터통신 등에 따르면 양측 협상단은 이날 이슬라마바드에서 가장 삼엄한 건물 중 하나인 5성급 호텔 세레나 호텔에서 마주 앉았다.

미국 대표단은 J D 밴스 부통령이 이끌며 도널드 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너, 스티브 윗코프 중동 특사 등도 함께한다. 이란 매체는 미국 대표단 규모를 경호 인력 등을 포함해 약 300명으로 보도했다. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장과 아바스 아라그치 외무장관이 이끄는 이란 측 협상단은 전체 약 70명으로 구성된 것으로 전해졌다.

알자지라는 회담에 정통한 소식통을 인용해 “원래 미국과 이란 대표단은 서로 다른 방에 있고 중재국인 파키스탄이 그들 사이에 메시지를 전달하는 이른바 근접 회담으로 진행될 예정이었지만, 이날 양측 협상팀은 파키스탄 중재자가 동석한 가운데 (같은 방에서) 직접 협상을 진행하고 있다”고 전했다.

이번 대면 협상은 1979년 이슬람 혁명으로 양국 간 관계가 단절된 이후 47년 만의 최고위급 회담이며, 이란 핵 프로그램 합의가 이뤄진 2015년 이후 첫 직접 회담이다.

이날 회담 시작 전 이란 대표단은 샤리프 총리에게 ▲호르무즈에 대한 통제권리 인정 ▲전쟁 피해 배상 ▲이란의 해외 동결자산 해제 ▲중동 전역에서 교전 중단 등 4가지 ‘레드라인’을 전달했다고 이란 국영 IRIB 방송이 보도했다.

회의 시작 후 이란 국영 IRIB 방송은 “회담이 전문가 단계로 접어들었다”며 이란 대표단의 경제, 군사, 법률, 핵 부문 위원들이 협상장에 투입됐다고 보도헸다.

알자지라는 “회의는 긍정적인 분위기 속에서 두 시간 가량 진행되고 있는 것으로 추정된다”면서 “레바논 관련해선 이스라엘의 작전을 남부 지역으로 제한하는 등 일부 진전이 있었던 것으로 보인다”고 전했다. 또 이 매체는 소식통을 인용해 “자산 동결 해제 관련해서도 진전이 있었다”고 했지만, 앞서 백악관은 이를 부인한 바 있다.

회담을 앞두고 이슬라마바드는 전례 없는 수준의 경계 태세에 들어갔다. 양 측 협상단의 도착을 앞두고 이 도시의 상점과 사무실들은 이틀간 문을 닫았다.

회담이 열리는 장소인 세레나 호텔은 이슬라마바드에서 가장 삼엄하게 경비 되는 건물 중 하나이다. 로이터통신은 “2008년 이슬라마바드 역사상 최악의 무장 공격이 인근 매리어트 호텔에서 발생했던 점을 고려하면, 이곳이 이 중대한 회담 장소로 선택된 것이 다소 의외일 수 있다”면서 “그러나 그림 같은 정원과 무어 양식 건축 뒤에는, 보안 당국자들이 ‘정교하게 작동하는 보안 체계’라고 설명하는 시스템이 자리하고 있다”고 설명했다.