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양천구, 임산부·영유아 영양 관리 돕는다

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본문 요약

서울 양천구가 취약계층 임산부와 영유아의 영양 불균형을 해소하기 위해 '2026년 영양플러스사업'을 추진한다고 12일 밝혔다.

사업 지원 대상은 양천구에 주소를 둔 기준중위소득 80%이하의 임산부 및 72개월 이하 영유아로 빈혈과 저체중, 성장 부진, 영양섭취상태 부족 등 한 가지 이상 영양 위험 요인을 보유한 사람이다.

대상자로 선정되면 최대 12개월간 가정방문 영양 지도와 보충 식품 패키지 배송, 정기적인 영양 상태 확인 등 종합 관리 서비스를 지원받는다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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양천구, 임산부·영유아 영양 관리 돕는다

입력 2026.04.12 09:51

  • 김은성 기자

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기준중위소득 80%이하 임산부·영유아 대상

양천구 제공.

양천구 제공.

서울 양천구가 취약계층 임산부와 영유아의 영양 불균형을 해소하기 위해 ‘2026년 영양플러스사업’을 추진한다고 12일 밝혔다.

사업 지원 대상은 양천구에 주소를 둔 기준중위소득 80%이하의 임산부 및 72개월 이하 영유아로 빈혈과 저체중, 성장 부진, 영양섭취상태 부족 등 한 가지 이상 영양 위험 요인을 보유한 사람이다.

대상자로 선정되면 최대 12개월간 가정방문 영양 지도와 보충 식품 패키지 배송, 정기적인 영양 상태 확인 등 종합 관리 서비스를 지원받는다.

구는 참여자를 대상으로 사업 전·후 빈혈 검사와 영양 섭취 조사, 신체 계측, 영양 지식 및 태도 향상 등 실질적인 영양 상태 개선 여부를 모니터하고 결과에 따라 지속적인 지원을 이어갈 계획이다. 참여를 원하는 구민은 지역보건과(02-2620-3896)로 문의하면 된다.

이기재 양천구청장은 “임산부와 영유아의 영양 관리는 평생 건강을 좌우하는 만큼 시기적절하고 체계적인 관리가 중요하다”며 “소득 격차로 인한 영양 불균형이 발생하지 않도록 앞으로도 촘촘하고 체계적인 맞춤형 복지 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.

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