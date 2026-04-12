“화장실 쓰려면 2000원” 한국도 유럽처럼 변하나

‘주문 없이 화장실만 이용, 2000원.’ 커피도, 디저트도 아닌 ‘화장실 이용’이 카페 메뉴로 등장했다.

최근 국내 온라인 커뮤니티에 한 카페의 키오스크 메뉴 항목이 공유되며 눈길을 끌었다. 주문 없이 화장실만 이용하는 메뉴, ‘화장실 이용권’이 올라온 것이다. 일부 매장 사례지만, 요즘 자영업 현장에서 나타나는 변화를 단적으로 보여주는 장면이다.

그동안 화장실은 ‘공짜 인프라’에 가까웠다. 카페나 식당에서도 별다른 제약 없이 이용할 수 있었다. 하지만 분위기는 빠르게 바뀌고 있다. 최근 대부분의 카페에서는 화장실에 도어락을 설치하고, 비밀번호를 영수증에 표기하고 있다. 사실상 ‘이용 고객만 사용 가능’이라는 선을 명확히 긋는 셈이다. ‘2000원 유료 메뉴’로 만든 사례는 극단적이지만, 화장실 사용을 둘러싼 갈등은 낯설지 않다.

이 같은 변화의 배경에는 비용 문제가 자리 잡고 있다. 화장실 무상 이용 논란을 단순히 ‘인심의 문제’로 볼 수는 없는 이유다. 화장실은 물, 전기, 청소 인력, 소모품 등 유지비가 꾸준히 들어가는 공간이다. 여기에 일부 무단 이용과 장시간 점유 문제까지 겹치면서, 자영업자 입장에서는 통제할 수밖에 없는 영역이 됐다.

비슷한 흐름은 해외에서도 확인된다. 한국인 여행객들이 가장 먼저 당황하는 문화 중 하나가 ‘유료 화장실’이다. 독일, 프랑스, 이탈리아 등 유럽에서 공중화장실 이용 시 0.5~2유로(약 700~3000원)를 지불하는 것이 일반적이다. 기차역이나 관광지에는 동전을 넣고 들어가는 개찰형 화장실이 흔하고, 일부 카페 역시 고객이 아니면 이용이 제한된다.

하지만 유럽의 사례는 단순히 ‘유료냐 무료냐’의 문제가 아니다. 관광객이 늘어나면서 화장실, 쓰레기 처리, 청소, 안전 등 생활 인프라 비용이 함께 증가하고, 이를 누구에게 부담시킬 것인지에 초점이 맞춰져 있다.

이탈리아 베네치아는 당일 관광객에게 ‘접근 기여금’을 부과하고, 네덜란드 암스테르담은 숙박객과 크루즈 방문객에게 관광세를 걷는다. 이 재원은 도시 유지·보수와 공공 서비스, 관광 인프라 관리에 쓰인다. 화장실 관리 역시 이런 공공 인프라의 일부로 포함된다. 운영 방식은 다양하다. 벨기에 브뤼셀은 민간 업소와 협력해 무료 ‘웰컴 화장실’을 운영하고, 독일 일부 지역은 업소가 화장실을 개방하면 청소·관리비를 보전해준다. 프랑스 파리에서는 대중교통 화장실을 승차권 소지자에게만 개방하기도 한다. 완전 무료도, 전면 유료도 아닌, 조건부 이용과 공공 지원이 섞인 구조다.

한국 역시 화장실 이용을 둘러싼 ‘유료화 논의’ 시점에 들어섰다는 분석이 나온다. 전문가들은 이 현상을 ‘정이 사라진다’는 문화 변화로만 보기는 어렵다고 말한다. 허준 동덕여대 교수는 “그동안 주민과 자영업자가 보이지 않게 떠안아 온 관광 인프라 비용이 이제 표면화되는 과정”이라고 짚었다. 관광객 증가로 화장실, 쓰레기, 청소, 안전 등 생활 인프라 비용이 커졌지만 그 부담이 민간에 쏠려 있었다는 것이다.

허 교수는 특히 “핵심은 유료화 여부가 아니라 누가 비용을 부담하고, 그 재원이 어디에 쓰이느냐”라고 강조했다. 화장실은 기본적인 위생 인프라인 만큼 공공 영역에서는 최소한의 무료 접근이 보장돼야 하지만, 특정 민간 시설에 이용이 과도하게 집중된다면 사전에 고지된 이용료를 받는 것도 충분히 합리적일 수 있다는 것이다. 그는 “지자체가 기본 공공화장실을 확보하고, 비거주 방문객에게 관광세나 환경분담금 형태로 비용을 분담시키며, 그 재원으로 카페나 상가의 개방화장실에 청소·소모품·관리비를 보전하는 것이 바람직하다”고 설명했다.

실제 제도 역시 이러한 방향으로 향하고 있다. 행정안전부는 공중화장실, 개방화장실, 유료화장실 등을 구분해 관리하고 있다. 2024년 기준 전국 공중화장실 등은 7만8000여 개, 이 중 개방화장실은 약 2만7000개 수준이다. 화장실 이용이 더 이상 ‘순수한 호의’에만 기대는 영역이 아니라, 공공 관리와 비용 분담이 함께 작동하는 제도적 영역으로 들어와 있음을 보여준다.

‘화장실 이용료 2000원이 적절한가’라는 논쟁보다 더 중요한 것은 비용 부담의 구조다. 관광객과 이용자가 생활 인프라 비용을 어느 정도까지 나눠 부담할 것인지, 또 그 재원을 어떻게 배분할 것인지에 대한 문제라는 지적이다. 허 교수는 “민간의 화장실 유료화 논쟁은 한국 관광지가 선진 관광지로 나아가는 과정에서 나타나는 일종의 신호”라면서 “중앙정부와 지방자치단체가 이 신호를 바탕으로 사회와 관광이 함께 지속가능하게 발전할 수 있는 방향을 고민해야 한다”고 조언했다.