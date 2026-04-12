[속보] 밴스 “이란과 합의 없이 미국 복귀···이란이 핵 포기 안 해”

밴스 “이란에게 최종이자 최선의 제안 통보” 회담 결렬 발표 때 트럼프는 UFC 경기 관람 중 루비오 미 국무장관도 동석…트럼프와 귓속말

이란과 마라톤 협상을 진행한 J D 밴스 미국 부통령이 12일(현지시간) 이란이 핵 개발을 포기하지 않아 합의에 도달하지 못한 채 미국으로 복귀한다면서 “우리의 최종이자 최선의 제안을 이란이 받아들일지 지켜보겠다”고 말했다. 이란 국영 매체도 “미국과 협상이 종료됐으며, 합의에 도달하지 못했다”고 전했다.

밴스 부통령은 파키스탄 이슬라마바드에서 진행한 협상이 종료된 후 기자회견을 열고 “이란과 21시간 동안 협상하며 미국의 ‘레드라인’을 매우 명확하게 밝혔으나, 이란이 미국의 요구를 받아들이지 않았다”며 이같이 말했다.

그는 “우리는 이란과 여러 가지 실질적인 논의를 했고, 그것은 좋은 소식”이라면서 “나쁜 소식은 아직 합의에 도달하지 못했다는 것이고, 이는 미국보다 이란에 훨씬 더 나쁜 소식이라고 생각한다”고 말했다.

밴스 부통령은 이란과 협상이 진행된 지난 21시간 동안 도널드 트럼프 미국 대통령과 열두번은 통화한 것 같다면서 “미국 대통령의 핵심 목표는 이란으로부터 핵무기 개발을 추구하지 않겠다는 확약을 받는 것인데, 이란은 이 조건에 응하지 않았다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 밴스 대통령이 회담 결렬을 발표하던 때 백악관이 아니라 플로리다주 마이애미에서 열리는 UFC 경기장에서 경기를 보고 있었다. 이 자리에는 마코 루비오 미 국무장관도 동석 중이었다. 미 언론들은 루비오 장관이 트럼프 대통령에게 귓속말을 하는 장면이 눈에 띄었다고 전했다.

밴스 부통령은 “이란의 핵 프로그램과 이전에 보유했던 농축 시설은 이미 파괴됐지만, 이란이 지금뿐 아니라 2년 후, 그리고 장기적으로 (핵 개발을 하지 않겠다는) 의지를 보이는가이며, 우리는 아직 그것을 확인하지 못했다”면서 “하지만 (앞으로) 확인할 수 있기를 바란다”고 말했다.

앞서 외신들은 미국과 이란이 12일 회담을 속개한다고 보도했지만, 밴스 부통령은 이날 미국으로 복귀한다고 밝혔다.

밴스 부통령이 기자회견을 한 시점은 파키스탄 현지 시간으로 12일 새벽 6시30분쯤이다. 앞서 미국 대표단과 이란 대표단은 전날 오후 이슬라마바드에서 만나 마라톤 협상을 벌였으나 호르무즈 해협 개방 문제와 이란의 핵 보유 금지, 레바논 휴전 등 핵심 쟁점을 두고 이견을 크게 좁히지 못한 것으로 알려졌다.

이란 외무부는 “협상 성공은 상대편(미국)의 신의성실에 달렸다”며 “과도한 요구와 불법적 요구를 자제”하라고 미국 측에 공개적으로 촉구했다.