LG유플, 내일부터 유심 업데이트·교체 시작···“예약 없이 방문도 가능”

LG유플러스가 13일부터 전 고객을 대상으로 유심 업데이트 및 무료 교체를 시작한다.

LG유플러스는 가입자식별번호(IMSI) 체계에 난수를 도입해 보안 수준을 높이기 위해 유심 업데이트·교체를 진행한다고 12일 밝혔다. LG유플러스가 이동통신망에서 가입자를 식별하는 번호인 IMSI를 가입자 휴대전화 번호를 조합해 부여해온 데 따른 보안 우려를 해소하기 위한 조치다.

고객은 유심 업데이트와 교체 중 원하는 방식을 선택하면 된다. 유심 업데이트는 기존 유심을 업데이트해 그대로 사용하는 방식이고, 교체는 새로운 유심으로 바꾸는 방식이다. 사용 중인 유심 종류에 따라 업데이트만으로 충분할 수 있고, 교체가 필요할 수도 있다. 유심 업데이트가 가능한 고객은 온라인 간편 업데이트를 통해 직접 조치할 수도 있다.

회사는 지난 8일부터 유플러스원(U+one) 앱과 LG유플러스 홈페이지를 통해 유심 업데이트·교체를 위한 매장 방문 예약 시스템을 운영 중이다. 11일까지 자사 이동통신 고객 14만8154건, 알뜰폰 9657건 등 15만7811건의 매장 방문 예약이 접수됐다. 전체 이동통신 가입 회선 수의 약 1% 수준이다.

유심 업데이트 또는 교체를 원하는 고객은 예약 없이 매장을 방문해도 된다. 다만 회사는 현장 혼잡을 줄이고 고객 대기 시간을 최소화하기 위해 사전 예약 후 방문을 권장하고 있다. 매장 방문 시에는 본인 확인을 위한 신분증과 사용 중인 휴대폰을 지참해야 한다. 대리인이 방문할 경우에는 고객 휴대폰 외에 위임 절차에 필요한 관련 서류가 필요하다.

LG유플러스는 시행 초기 전국 1719개 매장에 현장 인력 5700여명과 본사 지원 인력 522명을 투입할 계획이다. 디지털 취약계층의 접근성을 높이기 위해 전국 노인복지관 61곳에서도 유심 교체를 지원한다. 현역 군장병은 앱과 홈페이지를 통해 요청시 택배로 업데이트와 교체를 지원할 예정이다.

LG유플러스는 “문자 안내 시 공식 채널인 U+one 앱과 홈페이지를 통해서만 예약 및 대상 여부 확인이 가능하도록 운영하고 있다”며 회사를 사칭한 스팸·스미싱 문자에 대한 주의도 당부했다.

이번 조치로 1년 사이 이동통신 3사가 모두 전 고객 대상 유심 무상 교체를 실시하게 됐다. SK텔레콤과 KT는 지난해 해킹 사고를 계기로 유심 교체를 진행했다.