정부, 12·29 여객기 참사 현장 전면 재수색한다…“유해 빠짐없이 수습”

정부가 12·29 여객기 참사 미수습 유해를 찾기 위해 사고 현장에 대한 대대적인 정밀 재수색을 13일부터 실시한다. 지난 2월 사고 발생 1년2개월 만에 현장에서 희생자 유해가 추가 발견되는 등 초기 수습이 미비했다는 지적이 제기되자 범정부 차원에서 유가족들과 협의를 거쳐 사고 현장 안팎에 대한 전면적인 재수색에 나서는 것이다.

국무조정실은 12일 현장에서 희생자 부분 유골 및 유류품이 추가로 발견됨에 따라 재수색 방침을 결정했다며 이같이 밝혔다.

재수색은 13일부터 약 두 달간 진행되며 민·관·군·경에서 250여명이 참여한다. 경찰 100명, 군 100명, 소방 20명을 비롯해 항공철도사고조사위원회와 전남도·무안군·유가족 등 30여명이 수색에 참여할 예정이다.

재수색은 사고 지점인 둔덕을 중심으로 공항 내부뿐 아니라, 외곽 담장 주변과 활주로 진입 구간 등 공항 외부까지 전방위적으로 진행될 예정이다. 정부는 국방부 유해발굴감식단과 민간 발굴 전문가가 참여하는 발굴·감식 관련 교육을 병행함으로써 희생자 유해와 유류품 수습에 만전을 기한다는 방침이다.

윤창렬 국무조정실장은 “이번 전면 재수색은 사고 당시 수습 과정에서 부족했던 점을 철저히 보완하고 12·29 여객기 참사 희생자의 소중한 한 점 흔적도 놓치지 않기 위한 조치”라며 “민·관·군·경 범부처가 합동으로 정밀하고 투명하게 수색을 진행해 유가족께 신뢰할 수 있는 결과를 도출하겠다”고 밝혔다.