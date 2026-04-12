경북, 청년창업기업 우수제품 소개서 ‘보물지도’ 발간

경상북도는 지역 청년 창업가들의 제품을 한눈에 볼 수 있는 청년창업기업 우수제품 소개서 ‘보물지도(보석 같은 물건을 만드는 지역의 도전가들)’를 발간했다고 12일 밝혔다.

이번 소개서는 기술력과 상품성을 갖추고도 시장 진입과 홍보에 어려움을 겪는 청년창업기업의 판로 확보를 지원하기 위해 기획됐다.

소개서에는 지역 청년창업기업 8개사의 대표 제품이 수록됐다. 각 기업의 핵심 기술과 제품 특장점, 금액대별 기념품 추천 리스트 등을 시각 자료와 함께 담아 소비자가 제품 정보를 직관적으로 파악할 수 있도록 했다. 청년 창업가들의 도전과 성장 과정을 담은 ‘브랜드 스토리북’ 형식으로 제작해 제품에 담긴 창업가의 철학과 지역성을 효과적으로 전달하는 데 초점을 맞췄다.

경북도는 소개서를 도 및 시·군, 취·창업 지원기관, 대학, 청년센터 등에 배포하고, 청년정책 홈페이지 ‘청년e끌림’에도 게시할 계획이다. 이를 통해 청년창업기업의 매출 증대와 함께 지역 제품 인지도 향상 등 ‘일석이조’ 효과를 기대하고 있다.

이상수 경북도 지방시대정책국장은 “이번 소개서가 청년 창업가들에게는 든든한 홍보 수단이 되고, 소비자들에게는 지역의 우수 제품을 발견하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 청년들이 아이디어를 사업화하고 시장에 안정적으로 안착할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.