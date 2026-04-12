“한옥 갉아먹는 흰개미 잡는다” 서울시 5월까지 방제사업 접수

봄철 흰개미 집단출몰 한옥 목구조 위협 가옥 현장 점검 후 전문 방제 작업 시행

서울시가 기온이 상승하는 4월부터 흰개미 출몰이 집중될 것에 대비해 ‘2026년 한옥 흰개미 방제사업’을 추진한다고 12일 밝혔다.

시에 따르면 흰개미는 땅속에서 서식하다 봄철 집단 이동 특성이 있어 기둥 틈새 등에서 대량 출몰해 거주민의 불안을 유발한다. 특히 목구조 중심의 한옥은 피해 발생 시 구조 안정성 저하로 이어질 수 있어 사전 대응이 중요하다.

이에 시는 흰개미가 집단 출몰한 가옥에는 직접 방제를 실시한다. 직접 방제는 약제를 목재 내부에 직접 주입하고 표면에 발라 건물 주변 토양까지 처리하는 방식을 혼합해 방제 효과를 극대화한다.

가해 흔적만 발견된 초기 가옥에는 예방 약제를 배부하는 2단계 맞춤 방식으로 피해 확산을 차단할 계획이다. 예방 지원은 목재에 갉은 흔적만 있는 초기 단계 가옥이 대상이다. 가정용 예방 약제를 배부하고 사용법과 자가 점검 방법을 교육해 시민의 대응 역량은 높일 계획이다.

시는 한옥지원센터를 통해 신청을 받고 피해가 발생한 한옥을 현장 점검 후 방제 작업을 본격 실시한다. 방제 후에는 결과 확인과 함께 재발 방지를 위한 유지관리 방법도 안내한다.

방제를 원하는 한옥 거주민은 흰개미 집단 출몰 장면을 촬영한 사진을 갖춰 5월까지 신청하면 된다. 약제가 필요한 경우에는 목재 가해 흔적 사진을 지참해 한옥지원센터를 방문하면 된다.

신청은 한옥지원센터(766-4119, 종로구 계동2길 11-7) 전화·방문 또는 서울한옥포털(hanok.seoul.go.kr)에서 온라인 접수를 하면 된다.

시 관계자는 “한국에서 서식하는 흰개미는 습기가 없으면 생존하지 못하는 특성이 있어 피해를 예방하기 위해선 평소 물이 닿거나 습기가 차기 쉬운 공간 관리가 중요하다”고 말했다.