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서울시가 이사 당일 혼자 행정처리부터 집 확인 등을 하는 1인 가구를 대상으로 '이사동행 서비스'를 시작한다고 12일 밝혔다.

시는 "기존의 전월세 안심계약 도움서비스에 이어 이사동행서비스까지 제공하면서 집 보기 동행과 계약 검토, 이사 당일까지 이어지는 1인 가구 이사 관련 통합지원체계를 구축했다"고 설명했다.

전월세 안심계약 도움서비스는 1인 가구에 전문성을 갖춘 주거안심 매니저가 주거지 탐색부터 주거정책 안내 등을 제공하고 집 계약 시 동행을 해주는 서비스다.

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“짐 풀기부터 전입신고까지 지원” 서울시 1인가구 ‘이사동행’ 추진

입력 2026.04.12 11:15

  • 김은성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

1인가구 동행서비스 건강·이사·마음으로 넓혀

서울시 제공.

서울시 제공.

서울시가 이사 당일 혼자 행정처리부터 집 확인 등을 하는 1인 가구를 대상으로 ‘이사동행 서비스’를 시작한다고 12일 밝혔다.

이사동행서비스는 동행매니저가 주거지를 방문해 주택 상태 확인과 하자 점검, 공과금 정산 안내, 전입신고 등의 행정절차를 함께 수행해 준다. 또 이삿짐 운반 과정에서의 의사소통과 지역 생활 안내를 제공하며 복잡한 이사를 지원한다.

1인 가구라면 누구나 신청할 수 있으며, 이사 당일 최대 6시간까지 이용할 수 있다. 시는 “기존의 전월세 안심계약 도움서비스에 이어 이사동행서비스까지 제공하면서 집 보기 동행과 계약 검토, 이사 당일까지 이어지는 1인 가구 이사 관련 통합지원체계를 구축했다”고 설명했다.

전월세 안심계약 도움서비스는 1인 가구에 전문성을 갖춘 주거안심 매니저가 주거지 탐색부터 주거정책 안내 등을 제공하고 집 계약 시 동행을 해주는 서비스다.

기존의 병원안심동행서비는 건강동행서비스로 확대 개편된다. 기존의 병원 방문뿐 아니라 재활센터와 건강검진 기관을 갈 때도 서비스를 이용할 수 있게 확대됐다. 이에 따라 동행매니저는 진료·검사·약국이용·귀가까지의 전 과정을 돕는다.

건강동행서비스는 월 최대 10회(연간 최대 200시간) 제공된다. 이용요금은 물가 상승 등을 반영해 5월부터 시간당 5000원에서 6000원으로 조정된다. 취약계층 보호와 공공성을 위해 기준 중위소득 100% 이하 시민에게는 연 48회까지 무료 지원된다.

다양한 이유로 홀로 정서적 어려움을 감당하는 1인 가구에는 마음 동행 서비스를 제공한다. 일인 친구 콜센터(1533-1179)로 전화를 걸면 고민 경청과 가벼운 정서적 대화를 나누면서 필요한 경우 정신건강복지센터와 외로움안녕120 등의 전문 상담기관을 안내·연계한다.

동행 서비스(건강·이사·마음)는 기존 1인 가구 홈페이지(1in.seoul.go.kr) 또는 일인 친구 콜센터(1533-1179)를 통해 신청하면 된다.

윤종장 서울시 복지실장은 “혼자서 하기 힘든 일이 있다면 주저하지 말고 서비스를 신청해 주길 바란다”며 “1인가구 증가 추세에 맞춰 앞으로도 혼자 생활하는 데 어려움이 없도록 다양한 정책을 추진하겠다”고 말했다.

서울시 제공.

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