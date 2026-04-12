이 대통령 ‘이스라엘 비판’ 지지한 여당…“국익·인권 함께 지키는 진짜 외교”

여당 의원들이 이스라엘의 전시 인권 침해 행위를 비판한 이재명 대통령 발언을 지지하고 나섰다. 국민의힘의 “외교 리스크” 지적에 반박하며 보편적 인권의 가치를 강조했다.

12일 더불어민주당에 따르면 이언주 최고위원은 전날 페이스북에 “외교적 관계를 존중함에도 불구하고 아시아에서 명실공히 선진 민주주의 국가로서, 국제사회에서의 보편적 인권을 위한 최소한의 역할은 해야 한다”며 “예컨대 북한 인권 문제나 전쟁이나 학살 등에서의 인권 문제”라고 적었다. 그는 “외교관계를 고려해 목소리를 절제해야 한다는 지적도 있지만 때로는 그런 목소리를 내는 것이 국익을 위해 실용적·전략적으로 필요할 때도 있다”고 했다.

황명선 최고위원도 전날 페이스북에 “이재명이라는 개혁적 정치인의 내면에 깃든 정의감의 표출이며 박해받는 자들에 대한 연민과 연대의 표명”이라며 “우리에게 지금 필요한 것은 눈치 외교가 아니라 가치와 원칙, 국익에 기반한 담대한 외교”라고 밝혔다. 강득구 최고위원도 전날 페이스북에 “보편적 인권을 지키는 메시지는 결코 외교의 실수가 아니다”라며 “국익과 인권을 함께 지키는 것이 진짜 외교”라고 했다.

민주당 경기지사 후보인 추미애 의원도 전날 페이스북에 “아무리 이스라엘이라 하더라도 민간인을 상대로 무차별 살상을 저지르는 데 대해 인권적 차원에서 잘못하는 것이라는 메시지를 보낸 이 대통령을 적극 지지한다”고 밝혔다. 5선 중진 김태년 의원은 전날 페이스북에 “대통령 발언을 외교 리스크로 규정하는 것은 무지하기 짝이 없는 발언”이라며 “인권 침해 앞에서 침묵하는 나라야말로 비겁하고 수치스러운 외교 리스크”라고 했다.

한준호 의원도 전날 페이스북에 “우리는 빛의 혁명으로 노벨평화상 후보로 추천된 나라”라며 “인권과 민주주의를 말하는 나라로 더 당당하게 나아가야 한다”고 적었다. 김용민 의원도 전날 페이스북에 “중동의 현 상황은 보편적 인권의 문제”라며 “이를 함부로 침해하는 행위는 비판받아야 하고 때로는 범죄가 된다”고 했다.

송영길 전 민주당 대표는 전날 페이스북에 “베냐민 네타냐후 (이스라엘) 총리는 이 대통령의 지적을 경청하고, 도널드 트럼프 (미국) 대통령의 언급처럼 레바논에 대한 군사적 긴장을 자제하며 휴전과 종전을 위한 협상에 협력할 것을 촉구한다”고 밝혔다.

국민의힘은 전날 “민감한 시기에 대통령은 타국 정부와의 불필요한 외교 갈등을 중단해야 한다”고 촉구했다. 송언석 국민의힘 원내대표는 날 페이스북에 “아무리 옳은 말씀이라도 적절한 시기와 장소, 방법이 있는 법”이라며 “민감한 중동전쟁 상황에 대통령이 이스라엘 정부와 외교 충돌을 이어가는 것이 과연 국익에 도움이 되는 것이냐”고 지적했다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 전날 논평을 내고 “대통령의 통제 불능하고 무분별한 ‘SNS 정치’가 국익과 국가 안보를 해치는 치명적인 국정 리스크로 이어질 수 있음을 단적으로 보여준다”고 했다.

이 대통령이 지난 10일 엑스에 2024년 이스라엘의 전시 인권 침해 행위를 비판하자 이스라엘 외무부가 규탄 성명을 내고 한국 외교부와 이 대통령이 반박하는 상황이 이어지고 있다. 이 대통령은 이날도 엑스에 “역지사지는 개인만이 아니라 국가 관계에도 적용된다”라며 “내 생명과 재산만큼 남의 생명 재산도 귀하다”라고 적었다.

박찬대 의원은 이날 페이스북에 “인간의 생명과 재산을 귀하게 여기는 마음은 국제사회의 기본 상식”이라며 “인간의 존엄성 앞에서 정치적 유불리를 따질 수는 없다”라고 적었다. 박범계 의원은 이날 페이스북에 “호르무즈 해협에 우리의 원유 수입을 거의 의존하는 입장에서 전쟁의 일방 당사자를 직접적으로 편들지 않고 보편적 인권의 강조와 함께 일종의 외교적 승부수를 둔 것이 아닐까”라고 주장했다.