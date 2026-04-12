연세대 대강당 앞에서 ‘인파 밀집 사고’···부상자 1명

서울 서대문구 연세대학교에서 ‘인파 밀집 사고’가 발생해 부상자 1명이 병원으로 이송됐다.

서울 서대문소방서는 12일 오전 7시8분쯤 연세대 대강당 앞에서 ‘2026 LOVESOME 조선미술관 뮤직페스티벌’ 공연 매표 대기 공간에 인파가 몰리면서 1명이 병원으로 이송되고, 21명을 현장에서 치료했다고 밝혔다.

공연은 11~12일 연세대 노천극장에서 진행되고, 로이킴 등 16명의 아티스트가 출연한다. 소방당국에 따르면 공연 매표를 위한 대기자들이 줄을 서던 중 넘어지면서 사고가 일어났다.

이 과정에서 외국인 여성 A씨(26)는 턱을 다쳐 병원으로 이송됐다. 구급대원들은 타박상 등을 입은 21명은 현장에서 소독과 거즈 등을 이용한 처치를 한 것으로 전해졌다.

당국은 경찰, 소방, 구청 등에서 인원 총 115명, 장비 총 17대 등을 동원에 현장 대응에 나섰다. 서대문소방서는 오전 7시35분쯤 상황 판단 회의를 진행했다. 오전 8시33분쯤에는 경찰 기동대 2개대 46명을 투입하는 등 현장 질서 인력을 늘렸다.

지역축제, 공연‧행사 등 참가인원, 개최시기･장소 등이 사전 등록･예고된 인파 밀집 행사는 주최자에게 안전관리계획을 수립할 책임이 있다. 주최 측은 120명의 안전요원을 이날 오전 10시30분까지 배치할 예정이다.