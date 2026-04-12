“호달구지 말고 기셔”…충북 단양군, 사투리 경연대회 연다

“거 누구 기셔? 호달구지 말고 일루 좀 와봐유!(거기 누구 계세요? 혼내지 말고 이리로 좀 와보세요)” 충북과 강원, 경북의 말투와 억양이 모두 섞인 충북 단양군이 ‘단양사투리 경연대회’를 연다.

단양군은 제42회 단양 소백산철쭉제를 맞아 다음 달 23일 단양읍 수변특설무대에서 ‘제3회 단양사투리 경연대회’를 개최한다고 12일 밝혔다.

군은 사라져가는 지역 언어의 가치를 재조명하고, 이를 관광 콘텐츠로 발전시키기 위해 2024년부터 이 대회를 개최해 왔다.

단양 사투리는 충북·강원·경북이 맞닿은 3도 접경 지역의 언어적 특성이 어우러진 독특한 지역 언어로, 전형적인 충청도 어법과 달리 말이 빠르고 억양이 강한 것이 특징이다.

‘호달구다’(혼내다), ‘매했다’(나쁘다), ‘가이당’(계단), ‘가새’(가위), ‘맹글다’(만들다), ‘가찹다’(가깝다), ‘보뚜랑’(도랑), ‘가생이’(가장자리), ‘기셔’(계세요) 등이 대표적인 단양 사투리다.

군은 단양 사투리를 보존하기 위해 지난해 3월 ‘단양말 보존회’를 창립하기도 했다.

이번 경연대회는 단순한 말하기를 넘어 만담, 콩트, 노래, 연극, 랩 등 형식의 제한 없이 진행되는 참여형 문화행사로 꾸며진다. 참가자들은 단양 사투리를 활용한 자유 주제로 무대를 구성해 지역 특유의 구수한 표현과 재치 있는 입담을 선보일 예정이다.

이번 경연대회는 단순한 말하기를 넘어 만담, 콩트, 노래, 연극, 랩 등 형식의 제한 없이 진행되는 참여형 문화행사로 꾸며진다. 참가자들은 단양 사투리를 활용한 자유 주제로 무대를 구성해 지역 특유의 구수한 표현과 재치 있는 입담을 선보일 예정이다.

참가 신청은 다음 달 1일까지 단양말 보존회를 방문하거나 이메일(dysatuli@naver.com)로 접수하면 된다. 예선은 5월 7일 오후 2시 단양문화예술회관에서 열리며, 이를 통과한 팀들이 23일 본선 무대에 오른다.

군은 사투리경연대회를 통해 공동체 결속을 강화하고, 사투리라는 지역 자산을 관광 콘텐츠로 발전 시켜 나간다는 방침이다.

단양군 관계자는 “단양 사투리는 우리 지역의 역사와 주민들의 삶이 녹아 있는 소중한 문화유산”이라며 “단양 소백산철쭉제를 방문하는 외지인들에게 단양만의 개성과 정체성을 알리는 계기가 될 것”이라고 말했다.

제42회 단양 소백산철쭉제는 5월 22~24일 단양읍 상상의거리와 소백산 일원에서 개최된다.