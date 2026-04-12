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‘야경명소’ 응봉산 속앓이, 성동구 주민 ‘골목지킴이’ 로 해결

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본문 요약

서울 성동구는 응봉산을 방문하는 외부 차량으로 인한 주민 불편을 해소하기 위해 '응봉산 골목지킴이'를 운영한다고 12일 밝혔다.

응봉산을 방문하는 외부 차량에 인근 공영주차장 이용을 안내하고, 차량 진입 자체 홍보와 도보 이용 권장 등 교통질서를 계도하는 역할을 한다.

구 관계자는 "응봉산은 많은 시민이 찾는 명소지만 점차 늘어나는 방문 차량으로 인해 지역 주민 불편도 함께 커졌다"며 "주민이 참여하는 골목지킴이 운영을 통해 교통 혼잡을 완화하고 지역과 방문객이 공존하는 쾌적한 환경을 만들겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘야경명소’ 응봉산 속앓이, 성동구 주민 ‘골목지킴이’ 로 해결

입력 2026.04.12 11:40

수정 2026.04.12 13:02

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  • 김은성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

성동구 제공.

성동구 제공.

서울 성동구는 응봉산을 방문하는 외부 차량으로 발생하는 주민 불편 해소를 위해 ‘응봉산 골목지킴이’를 운영한다고 12일 밝혔다.

응봉산은 한강과 서울숲을 비롯한 서울 동부권을 한눈에 내려다볼 수 있는 야경 명소로 꼽힌다. 하지만 산으로 진입하는 도로가 가파른 데다 별도의 주정차 공간이 없어 차량 간 엉킴 및 접촉 사고, 경적 소음 등의 주민 불편이 잦다.

구는 오는 11월까지 지역 주민이 직접 교통 질서 준수를 유도하는 ‘골목지킴이’ 운영을 실시한다. 골목지킴이는 응봉동 주민 14명으로 구성되며, 2인 1조로 움직인다. 매일 오후 9시부터 12시까지 활동한다.

지킴이는 응봉산을 방문하는 외부 차량에 인근 공영주차장 이용을 안내하고, 차량 진입 자제 홍보, 도보 이용 권장 등의 역할을 한다.

구 관계자는 “응봉산은 많은 시민이 찾는 명소지만 점차 늘어나는 방문 차량으로 인해 지역 주민 불편도 함께 커졌다”며 “주민이 참여하는 골목지킴이 운영을 통해 교통 혼잡을 완화하고 지역과 방문객이 공존하는 쾌적한 환경을 만들겠다”고 말했다.

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