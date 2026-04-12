전국 프랜차이즈 ‘1만개’ 육박···4곳 중 3곳은 ‘영세 브랜드’

지난해 전국 프랜차이즈 본부 수가 1년 새 1000개 넘게 늘어 1만개에 육박한 것으로 나타났다. 다만 프랜차이즈가 운영하는 브랜드 4곳 중 3곳은 가맹점 10곳 이하인 ‘영세 브랜드’였다. 프랜차이즈·가맹점별 양극화가 커질 수 있다는 지적도 나온다.

공정거래위원회가 12일 발표한 ‘2025년 가맹사업 현황 분석’ 결과를 보면, 지난해 말 등록 정보공개서 기준 가맹본부(프랜차이즈) 수는 9960개로 전년대비 13.2% 증가했다. 1년 새 늘어난 가맹본부 수가 1000개가 넘는다. 증가율도 2021년(31.1%) 이후 4년 만에 가장 크다.

가맹본부가 운영하는 브랜드 수도 1만3725개로 전년대비 10.9% 늘었다. 브랜드 수는 2024년 1만2377개로 전년대비 0.4% 줄어 뒷걸음질쳤으나 지난해에는 반등에 성공했다. 업종별로 보면 외식(10.3%), 서비스(12.8%), 도소매(15.2%) 등 모든 업종에서 브랜드 수가 늘었다.

가맹점 수는 37만9739개로 전년대비 4.0% 늘었다. 서비스(9.5%), 외식(1.5%), 도소매(1.5%) 등 모든 업종에서 전년대비 가맹점 수가 증가했다.

전체 브랜드 4곳 중 3곳은 가맹점 수가 10곳 미만인 ‘영세 브랜드’였다. 가맹점 100개 이상 대규모 브랜드 비중은 3.6%, 중규모(10~99개) 브랜드 비중은 21.9%였다. 각각 전년대비 비중이 0.4%포인트, 1.4%포인트 하락했다. 반면 소규모 브랜드(10개 미만) 비중은 74.4%로 1년 전보다 1.7% 증가했다.

2024년 기준 가맹점 평균 매출은 전년대비 4.3% 증가한 3억7000만원으로 집계됐다. 같은 기간 소상공인 매출액(1억9900만원→1억9700만원)이 뒷걸음질 친 것과 비교하면 상대적으로 ‘선방’한 셈이다. 가맹점 수 증가세에는 이런 안정적 매출 증가세도 영향을 미친 것으로 보인다.

가맹점별 수익구조의 양극화 현상도 나타났다. 외식 업종은 매출이 6.1% 늘었지만 도소매 업종은 2.5% 늘어나는 데 그쳤다. 공정위는 저가형 프랜차이즈 소비 쏠림 현상이 심해지면서 외식업종 매출액이 가장 많이 증가했다고 설명했다. 외식 업종에서는 치킨·한식·커피 등 주요 분야 매출은 모두 늘었지만 음주 문화 변화 등으로 주점 업종 매출액은 2.4% 감소했다.

외식업종 가맹점 평균 차액가맹금 지급금액은 2600만원으로 전년대비 300만원 늘었다. 매출액 대비 차액가맹금 비율도 전년대비 0.2%포인트 증가한 4.4%를 기록했다. 차액가맹금은 가맹본부가 가맹점에 원재료 등 공급을 대가로 받는 일종의 유통마진이다.

공정위는 “가맹점 간 수익 격차를 해소하기 위한 정책적 보완이 필요하다”면서 “과도한 차액가맹금 수취 관행을 개선하기 위해 필수품목 제도 시행 여부를 지속적으로 점검해 나갈 것”이라고 말했다.