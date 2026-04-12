지식재산처 “불합리한 제도 개선 아이디어 제안해 주세요”

지식재산처는 지식재산 행정 전반의 비정상적 관행과 불합리한 제도를 발굴·개선하기 위해 전 국민을 대상으로 ‘지식재산처 정상화 과제 제안 공모전’을 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 공모전은 국민의 시각에서 일상 속 불편을 초래하는 지식재산 행정과 제도를 찾아내고, 국민의 창의적 아이디어를 정책에 반영하기 위해 마련됐다.

공모전은 오는 19일까지 국민신문고를 통해 진행된다. 공모전 참여를 원할 경우 국민신문고 내 국민생각함(www.epeople.go.kr/idea) ‘생각모음’ 코너에서 공모전 안내문에 첨부된 과제 제안 양식을 내려받아 작성한 후 제출하면 된다.

공모 주제는 지색재산 출원·심사·심판 과정의 불합리한 관행이나 규제, 지식재산 거래·사업화·보호 저해 요인, 지식재산처 지원사업 및 시스템 사용 과정에서의 불편사항 등 지식재산 행정 전 분야에서 자유롭게 선택할 수 있다.

공모전 결과는 내외부 전문가 검토를 거쳐 다음달 발표되며, 우수 제안으로 채택되면 소정의 상품이 제공된다. 지식재산처는 공모전 결과를 바탕으로 행정 개선과 정상화 계획을 수립해 나갈 예정이다.

정연우 지식재산처 차장은 “국민 아이디어 하나가 불합리한 관행을 깨고 모두의 일상 불편을 해소하는 정책이 될 수 있다”며 “창의적 아이디어를 가진 국민들의 많음 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.