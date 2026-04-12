충북 광역이동지원센터 출범 2주년…지역 교통약자 동반자 됐다

충북광역이동지원센터가 지역 내 교통약자들의 이동권 보장에 큰 도움을 주고 있는 것으로 나타났다.

12일 충북 광역이동지원센터에 따르면 올해 1분기(1∼3월) 도내 교통약자 특별교통수단 이용객은 15만 5732명으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간 13만 4372명보다 15.8%나 늘어난 것이다.

2024년 5월 광역이동지원센터가 출범한 이후 126만 7779명이 이용했다.

이용 대기 시간도 크게 줄었다. 배차 요청에서 승차까지 대기시간은 광역이동지원센터 출범 시점인 2024년 5월 20분 45초를 기록했다. 지난해에는 평균 17분 2초, 지난달 말 15분 50초로 크게 감소했다.

특별교통수단 차량 대수는 2024년 195대에서 지난해 202대로 늘었고, 이 기간 운전원 역시 221명에서 235명으로 증원됐다.

차량 1대당 운영비 지원 예산은 2024년 450만 원, 지난해 750만 원에 이어 올해는 850만 원으로 증액했다.

광역이동지원센터가 도내 11개 시군 특별교통수단의 이용신청 접수 및 배차 등을 통합 관리하면서 서비스 질도 향상된 것으로 분석됐다. 지난해 11월 진행된 이용자 만족도 조사에서 평균 4.39점(만점 5점)을 기록하며 좋은 평가를 받았다.

도는 이동권 사각지대에 놓여 있던 와상장애인들을 위해 2027년부터 침대형 휠체어 탑재가 가능한 특별교통수단을 단계적으로 도입할 계획이다. 또 비휠체어 교통약자를 위한 바우처 및 임차택시 등 대체 차량 도입 지원도 검토 중이다.

충북도 관계자는 “대중교통 이용이 어려운 교통약자의 이동권 보장을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.