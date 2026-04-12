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오늘의 인사-과기부, 농림부, 관세청 외(10일자)

입력 2026.04.12 12:28

■헌법재판소 ◇헌법연구관 임용 △정한비

■식품의약품안전처 ◇승진 △식품의약품안전평가원 식품위해평가부장 이순호

■과학기술정보통신부 ◇국장급 승진 및 파견 △국가바이오혁신위원회지원단 윤성훈 ◇과장급 전보 △과학기술정책과장 정건영 △국립전파연구원 지원과장 어정욱 △국립전파연구원 전파자원기획과장 김선근

■교육부 ◇일반직 고위공무원 △국제교육기획관 이난영 △중앙교육연수원장 이영찬 △교육부 하유경

■행정안전부 ◇과장급 전보 △조직기획과장 서경원 △예방안전제도과장 이치선 △지진방재정책과장 박우진 △지진방재관리과장 정성은

■국가보훈부 ◇국장급 승진 △대변인 김민영 △광주지방보훈청장 장숙남

■농림축산식품부 ◇국장급 승진 △식량정책실 유통소비정책관 서준한 ◇과장급 승진 △동물복지정책국 개식용종식추진단장 최경철 ◇과장급 전보 △농촌정책국 농촌재생지원팀장 서정호 △농산업혁신정책관실 농산업수출진흥과장 남현중 △농촌소득에너지정책관실 농촌에너지정책과장 김소형 △국립농산물품질관리원 경북지원장 박해청

■산업통상부 ◇과장급 전보 △통상법무기획과장 한주실 △기술규제협력과장 윤주환 △신통상전략과장 박다정 △통상협정상품과장 고장원 ◇과장급 승진 △디지털경제통상과장 주현동

■성평등가족부 ◇과장급 전보 △성별영향평가과장 박혜원

■국토교통부 ◇실장급 전보 △교통물류실장 박재순

■관세청 ◇서기관 승진 △관세청 대변인실 김익현 △관세청 운영지원과 이혜민 △관세청 기획재정담당관실 전해인 △관세청 감찰팀 조영천 △관세청 정보기획담당관실 김병규 △관세청 통관기획과 정용훈 △관세청 심사정책과 채정균 △관세청 조사총괄과 전두한 △관세청 조사총괄과 조흥래 △관세청 국제협력총괄과 김학수 △관세청 국제협력총괄과 김수미 △인천공항세관 세관운영과 강경아 △인천공항세관 세관운영과 문성환 △인천세관 수출입물류과 이근영 ◇과학기술서기관 승진 △인천세관 물류감시1과 강정수

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