중동발 나프타 수급 불안…정부, ‘플라스틱 절감’ 범국민 캠페인 추진

정부가 중동 전쟁발 플라스틱 원료 수급 불안에 대응하기 위한 범국민 플라스틱 절약 캠페인을 추진한다.

기후에너지환경부는 13일부터 6개월간 ‘플라스틱 절감 실천서약 운동’을 시행한다고 12일 밝혔다. 이번 캠페인은 중동 사태로 인한 석유·나프타 수급 불안에 대비해 플라스틱 의존도를 줄이고, 일회용품 중심의 소비 구조를 전환하기 위해 마련됐다.

기후부는 먼저 일상에서 실천 가능한 ‘9대 수칙’을 마련해 국민·공공기관·기업 참여를 유도할 계획이다. 9대 실천 수칙은 다회용기·장바구니 사용, 과대포장 제품 구매 자제, 재활용 분리배출 강화 등이다.

기후부에 따르면 일회용 컵의 무게는 약 20g으로, 1리터 생수 페트병과 비슷한 수준이다. 전 국민이 하루에 일회용 컵 하나씩 사용을 줄이면, 연간 가정에서 발생하는 폐플라스틱(약 383만t)의 10%를 감축할 수 있다.

캠페인은 온라인 참여와 오프라인 실천을 연계하는 방식으로 운영된다. 국민·공공기관·기업은 자원순환 실천 플랫폼에 접속해 9대 수칙 참여를 서약하고, 실천 과정을 사진 등으로 인증할 수 있다. 실천 인증 참여자에게는 매달 소정의 경품이 제공된다.

전국 약 3437곳의 ‘일회용품 줄여가게’와의 협업도 추진한다. 텀블러 사용, 일회용 수저·빨대 미제공 등 현장 실천을 유도해 소비자의 자발적 참여를 끌어낸다는 방침이다.

‘일회용품 줄여가게’는 카페·식당·집단급식소 등 일회용품 감축 캠페인에 자발적으로 참여하는 업소로, 자원순환 실천 플랫폼에서 위치 정보 등을 확인할 수 있다.