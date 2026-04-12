“인천 영종구 생존권 달렸다”···주민·정치권 ‘인천공항 통폐합 반대 운동’ 전개

인천국제공항공사와 한국공항공사, 가덕도신공항건설공단 등 공항 운영 3개 기관 통폐합에 대해 인천공항이 위치한 인천 중구 영종지역 주민들이 강력 반발하고 나섰다.

오는 7월 인천시 행정체제 개편으로 ‘영종구’가 신설되면 인천국제공항공사는 영종구에 본사를 둔 최대 기업이지만, 통폐합되면 지역공항의 지사나 지점으로 전락할 수도 있다.

영종국제도시총연합회는 지난 10일 긴급 공동회의를 열고, 영종주민들은 여야 정치권과 함께 ‘인천공항 통폐합 반대 운동’을 적극 전개해 나갈 방침이라고 12일 밝혔다.

이날 긴급 공동회의에는 6·3 지방선거에 출마하는 더불어민주당과 국민의힘, 조국혁신당 등 여야 후보들이 참석했다.

영종총연은 “정부의 공항 운영 3개 기관 통폐합 검토는 영종의 미래를 좌우할 중대한 분기점”이라며 “인천공항의 기능과 위상이 약화될 가능성과 함께 지역경제와 일자리, 도시 성장 기반 전반에 미칠 파장이 크다”고 주장했다.

또한 “인천공항은 단순한 공공기관이 아니라 국가 항공산업의 핵심 인프라”라며 “이를 일률적으로 통합하려는 시도는 경쟁력을 약화시키는 결과를 초래할 수 있다”고 덧붙였다.

영종총연은 “인천공항 통폐합 여부는 영종구의 생존 문제와 연결돼 있다”며 “지역주민과 정치권이 함께 반대 목소리를 내야 한다”고 강조했다.

이에 영종총연은 오는 14일 인천시청에서 긴급 기자회견을 열고 정부의 통폐합 검토를 강력히 규탄할 예정이다.

또한 23일 인천지역 시민사회와 공동으로 인천공항 통폐합 문제를 집중적으로 다루는 정책 토론회를 개최하고, 5월 10일 인천시민 총궐기대회에도 참가할 예정이다.