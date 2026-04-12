‘핀플루언서 추천 종목?’···금감원, 월 60만원에 종목 추천한 미신고 유튜버 적발

당국에 신고하지 않고 월 최대 60만원의 수수료를 받으며 주식 종목을 추천해 온 유튜버 등이 금융감독원에 적발됐다.

금융감독원은 ‘핀플루언서’들의 불법 금융행위를 점검하는 모니터링 전담반을 가동한 결과 5개 채널의 불법행위 정황을 확인했다고 12일 밝혔다.

핀플루언서는 ‘금융(Finance)’과 ‘인플루언서’의 합성어로, 주식·가상자산 등 금융정보를 콘텐츠로 만들어 투자자의 투자 판단에 영향을 주는 자를 통칭한다.

이번에 적발된 5곳 중 4개 채널은 ‘미신고 유사투자자문업’을 벌인 것으로 드러났다. 금감원에 신고하지 않고 인터넷과 방송 등을 통해 불특정 다수에게 유료로 주식 종목 추천이나 매매 조언을 하는 행위를 말한다.

예컨대 A, B, C 등 세 명의 유튜버는 모두 유사투자자문업 신고를 하지 않은 채 ‘OO건설’, ‘XX파워’ 등 여러 국내 주식에 대한 기술적 분석을 진행하거나 종목을 추천해왔다. 이들은 회원들에게 월 2990원~60만원 상당의 수수료를 받은 것으로 나타났다.

유튜버 D는 유사투자자문업 신고 없이 매월 수수료를 받으면서 서부텍사스유(WTI) 가격 분석을 통해 미국 레버리지 상장지수펀드(ETF) 매매 타이밍을 추천한 것으로 드러났다.

유튜버 E는 금융당국에 ‘투자일임업’을 등록하지 않고 자체 제작한 자동 주식매매 프로그램을 판매한 것으로 적발됐다. 투자일임업은 투자자로부터 금융투자상품 등에 대한 투자 판단을 위임(일임)받아 대신 운용해 주는 금융투자업을 말한다.

금감원은 해당 채널에 대해 검찰 수사의뢰 등으로 대응하겠다는 방침이다.

금감원 관계자는 “화려한 수익 인증, 높은 구독자수가 해당 콘텐츠의 신뢰성을 보장하지는 않으므로, 이들이 추천하는 종목을 무분별하게 매매할 경우 금전적 손해를 입을 수 있다는 사실을 항상 명심해야 한다”고 말했다.