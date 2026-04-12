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현대그린푸드 “캐치테이블서 예약하면 20% 할인해 드려요”

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본문 요약

현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드가 오는 13일 실시간 레스토랑 예약 플랫폼 '캐치테이블'에 자사 외식 매장들을 한 데 모은 '현대그린푸드관'을 오픈한다.

12일 현대그린푸드에 따르면 이번에 새롭게 선보이는 '현대그린푸드관'에는 현대백화점 압구정본점 별관에 위치한 h'450, 판교점의 h'541 등 에이치 레스토랑 시리즈 7곳과 더현대 서울에 위치한 프렌치 브런치 카페 '로라스 블랑', 이탈리안 프리미엄 그로서란트 '이탈리' 3개 전 매장, 정호영 셰프와 협업해 운영중인 샤브카덴 압구정본점·소바카덴 중동점 등 외식매장 18곳이 입점한다.

현대그린푸드는 이번 입점을 기념해 오는 13일부터 30일까지 캐치테이블 앱 내에서 '현대그린푸드 브랜드위크'를 펼친다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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현대그린푸드 “캐치테이블서 예약하면 20% 할인해 드려요”

입력 2026.04.12 15:10

수정 2026.04.12 15:11

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  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

현대그린푸드가 운영하는 더현대 서울 ‘이탈리’. 현대그린푸드 제공

현대그린푸드가 운영하는 더현대 서울 ‘이탈리’. 현대그린푸드 제공

“더현대 서울 ‘이탈리’ 갈 때 20% 할인 쿠폰 챙기세요”

현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드가 오는 13일 실시간 레스토랑 예약 플랫폼 ‘캐치테이블’에 자사 외식 매장들을 한 데 모은 ‘현대그린푸드관’을 오픈한다.

12일 현대그린푸드에 따르면 이번에 새롭게 선보이는 ‘현대그린푸드관’에는 현대백화점 압구정본점 별관에 위치한 h’450, 판교점의 h’541 등 에이치 레스토랑 시리즈 7곳과 더현대 서울에 위치한 프렌치 브런치 카페 ‘로라스 블랑’, 이탈리안 프리미엄 그로서란트 ‘이탈리(EATALY)’ 3개 전 매장(판교점·더현대 서울·중동점), 정호영 셰프와 협업해 운영중인 샤브카덴 압구정본점·소바카덴 중동점 등 외식매장 18곳이 입점한다.

현대그린푸드는 이번 입점을 기념해 오는 13일부터 30일까지 캐치테이블 앱 내에서 ‘현대그린푸드 브랜드위크’를 펼친다. 캐치테이블을 통해 예약한 고객에게 결제 금액의 20%를 할인해 주는 행사다. 다른 할인 프로모션과의 중복 적용은 불가능하다.

현대그린푸드 관계자는 “이번 협업으로 네이버와 워크인(walk-in)으로만 예약을 받았던 자사 외식 매장에 대한 고객 편의성이 높아질 것으로 기대한다”며 “앞으로도 현대그린푸드 외식 매장을 이용하는 고객들을 위해 음식의 퀄리티는 물론 다양한 서비스와 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

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