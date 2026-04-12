현대그린푸드 “캐치테이블서 예약하면 20% 할인해 드려요”

현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드가 오는 13일 실시간 레스토랑 예약 플랫폼 '캐치테이블'에 자사 외식 매장들을 한 데 모은 '현대그린푸드관'을 오픈한다.

12일 현대그린푸드에 따르면 이번에 새롭게 선보이는 '현대그린푸드관'에는 현대백화점 압구정본점 별관에 위치한 h'450, 판교점의 h'541 등 에이치 레스토랑 시리즈 7곳과 더현대 서울에 위치한 프렌치 브런치 카페 '로라스 블랑', 이탈리안 프리미엄 그로서란트 '이탈리' 3개 전 매장, 정호영 셰프와 협업해 운영중인 샤브카덴 압구정본점·소바카덴 중동점 등 외식매장 18곳이 입점한다.

현대그린푸드는 이번 입점을 기념해 오는 13일부터 30일까지 캐치테이블 앱 내에서 '현대그린푸드 브랜드위크'를 펼친다.