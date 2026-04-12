‘원팀’ 손잡은 정원오·추미애·박찬대 “2600만 수도권 주민 삶 함께 풀겠다”

“교통·주거·산업 등 공통 공약 발표” “현안 대응 수도권행정협의회 구성”

더불어민주당 수도권 광역단체장 후보들이 12일 6·3 지방선거에서 교통·주거·산업 등 각종 현안에 대해 공통 공약을 내겠다고 발표했다. 또 수도권의 공동 현안에 체계적으로 대응하기 위해 수도권행정협의회를 구성하겠다고 밝혔다.

정원오 서울시장 후보, 추미애 경기지사 후보, 박찬대 인천시장 후보는 이날 국회 소통관 앞에서 ‘원팀간담회’를 열었다. 정 후보는 “서울·경기·인천은 이제 하나의 생활·경제·문화권”이라며 “서로 영향을 주고받을 수밖에 없기 때문에 협력이 잘 돼야 시너지를 낼 수 있다”고 말했다. 이어 “교통과 환경, 제반 문제를 함께 의논하고 정책으로 합의해 (공약으로) 발표해나가겠다”고 했다.

추 후보도 “경기도는 명실상부 1420만 인구가 있는 작은 대한민국으로, 경기도의 여러 문제가 대한민국 문제와 직결돼 있다”며 “수도권이 일체화돼서 함께 문제를 풀 때 대한민국이 다시 비전을 가질 수 있다”고 했다.

박 후보는 “2600만명 수도권 주민들의 주거·교통·미래 산업 문제는 함께 풀어나가야 할 공동 운명”이라며 “이재명 정부의 ‘진짜 대한민국’이라는 꿈이 중앙정부를 넘어 현장에서도 그대로 실현될 수 있도록 각별히 협조하고 의논하겠다”고 말했다.

세 사람은 “민주당은 함께일 때 가장 강하다”며 수도권 현안 해결을 위한 공동 대응을 약속했다. 이날 간담회 직후 채택한 결의문에는 중동전쟁 위기 극복을 위한 ‘전쟁 추경’의 신속한 집행에 공동으로 대응하고, 선거 기간 공동 일정과 공동 메시지를 통해 연대의 비전을 제시하겠다는 내용이 담겼다.

특히 수도권 일원의 교통·주거·산업 등 공동 현안에 체계적으로 대응하기 위해 수도권행정협의회를 구성하겠다고 밝혔다. 정 후보는 “앞으로 자주 만나 의논할 것”이라며 “합의안을 공동 공약으로 내세울 생각도 있다”고 말했다.

우선순위가 가장 높은 정책 과제로는 교통 문제가 꼽혔다. 추 후보는 “체계와 예산을 살펴야 하는 만큼 지자체장들이 가진 내부 자료를 점검하고 논의해보겠다”고 밝혔다. 국민의힘 후보 관련 질문에는 “타당 후보에 대해 언급할 단계가 아니다”라며 선을 그었다.

정 후보는 지난 7~9일, 추 후보는 지난 4~7일 치러진 본경선(권리당원 투표와 일반 여론조사를 각 50%씩 반영)에서 과반을 득표하며 서울시장 후보와 경기지사 후보로 각각 확정됐다. 박 후보는 민주당 2호 단수공천을 통해 일찌감치 인천시장 후보가 됐다.