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전북지사 경선 낙마 안호영 “이원택 재감찰” 단식농성…민주당 “원칙대로 재심 진행”

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본문 요약

더불어민주당 전북지사 경선에서 낙마한 안호영 의원이 후보로 확정된 이원택 의원의 제3자 식사비 대납 의혹에 대한 재감찰을 요구하며 단식 농성에 돌입했다.

조승래 민주당 사무총장은 이날 국회에서 연 기자간담회에서 "안 의원이 제기한 부분에 대해 원칙과 절차대로 진행할 것"이라고 말했다.

한편 민주당 전북도당위원장인 윤준병 의원은 이날 페이스북에 "안 의원, 이 후보의 '식비 대납' 의혹 재감찰 요구하며 단식 농성. 49.5 : 50.5 통합이 걱정된다"며 경선 득표율 추정치를 공개해 논란이 일었다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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전북지사 경선 낙마 안호영 “이원택 재감찰” 단식농성…민주당 “원칙대로 재심 진행”

입력 2026.04.12 16:30

  • 박하얀 기자

  • 기사를 재생 중이에요

6·3 지방선거 더불어민주당 전북지사 경선에서 이원택 의원에게 패한 안호영 의원이 12일 국회 본청 앞에서 이 후보의 ‘제3자 식비 대납’ 의혹에 대한 재감찰을 요구하며 단식 농성 중이다. 권도현 기자

6·3 지방선거 더불어민주당 전북지사 경선에서 이원택 의원에게 패한 안호영 의원이 12일 국회 본청 앞에서 이 후보의 ‘제3자 식비 대납’ 의혹에 대한 재감찰을 요구하며 단식 농성 중이다. 권도현 기자

더불어민주당 전북지사 경선에서 낙마한 안호영 의원이 후보로 확정된 이원택 의원의 제3자 식사비 대납 의혹에 대한 재감찰을 요구하며 단식 농성에 돌입했다. 민주당 지도부는 12일 재심 절차를 밟겠다면서도 원칙과 절차대로 진행할 것이라고 밝혔다.

안 의원은 이날 페이스북을 통해 “재심 청구는 당헌·당규가 보장한 규정”이라며 “재심 청구를 총선 불이익이라고 단언한 배경이 저는 무섭다”고 밝혔다.

안 의원이 지난 10일 이 후보가 승기를 잡은 경선 결과가 발표된 후 재심을 청구하자 문정복 최고위원은 기자들과 만나 “경선 불복인데 조심해야 한다”면서 “다음번 국회의원 (선거) 못 나갈 수 있다. 잘 생각해서 해야 한다”고 말한 것으로 알려졌다.

이에 안 의원은 “문 최고위원의 발언은 이번 지방선거를 총선의 연장선에서 보고 있다는 반증이고, 더욱이 정청래 대표 측근의 말씀이니 무게감 또한 결코 가볍지 않다”며 “어긋난 형평성을 바로잡는 데 힘을 쏟으셔야지, 계파 챙기기에 급급하면 정치 생명이 그리 순탄치는 않을 것”이라고 말했다.

안 의원은 전날부터 이 후보에 대한 윤리감찰단의 재조사를 요구하며 국회 본청 앞에서 단식 농성을 벌이고 있다. 안 의원은 “김 지사는 8시간 만에 제명, 이 후보는 2통의 전화 감찰”이라며 “누가 봐도 형평성에 어긋난다”고 말했다. 김관영 전북지사는 대리기사비 지급 의혹이 제기된 당일 비상징계로 제명된 데 반해, 식비 대납 의혹을 받는 이원택 후보에 대해선 윤리감찰단이 하루 만에 혐의 없음 결론을 내린 것은 부실 조사, 불공정 경선이라는 주장이다.

당 지도부는 재심 결과를 가능한 한 이른 시일 안에 내놓을 방침으로 알려졌다. 조승래 민주당 사무총장은 이날 국회에서 연 기자간담회에서 “안 의원이 제기한 부분에 대해 원칙과 절차대로 진행할 것”이라고 말했다.

한편 민주당 전북도당위원장인 윤준병 의원은 이날 페이스북에 “안 의원, 이 후보의 ‘식비 대납’ 의혹 재감찰 요구하며 단식 농성. 49.5 : 50.5 통합이 걱정된다”며 경선 득표율 추정치를 공개해 논란이 일었다. 윤 의원은 이후 숫자를 삭제했다.

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