민형배 측 “김영록 지지문자 명의도용”···경찰 고발

더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에서 특정 후보 지지 문자와 관련한 명의도용 의혹이 제기되 논란이 일고 있다.

민형배 민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보 캠프는 12일 “시민 명의가 도용돼 김영록 경선 후보의 지지를 호소하는 문자 메시지가 대량 발송된 사실이 확인됐다”고 주장했다.

민 후보 캠프는 이날 보도자료를 내고 “광주시민 A씨가 자신의 명의가 도용됐다고 캠프에 제보해왔다”며 이같이 알렸다.

민 후보 캠프는 “A씨는 김영록 후보에 대한 지지 의사를 밝히거나 문자 발송에 동의한 사실이 없음에도 A씨 명의로 김 후보 지지 문자가 지인들에게 대량 발송됐다”고 주장했다.

지인들에게 문자 메시지가 발송된 사실을 인지한 A씨는 “나는 어느 후보도 지지하지 않는다”는 취지의 게시글을 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다.

그 후 “지지 문자를 보낸 적이 없다”는 해명 문자도 A씨 명의가 도용돼 지인들에게 자동 발송됐다고 민 후보 측은 밝혔다.

A씨는 광주시 관련 기관의 한 간부로 알려졌다. 민 후보 캠프는 “A씨 명의가 도용돼 지지 문자에 이어 해명 문자까지 발송되는 등 누군가 반복적으로 명의를 도용했다”며 “당 중앙당 선거관리위원회와 광주시 선거관리위원회에 A씨 제보 내용을 신고하고 경찰 등 수사기관에도 고발 조치할 예정”이라고 했다.

이어 “명의도용 불법 문자가 대량 발송된 것은 경선의 공정성을 정면으로 훼손하는 중대한 사안”이라며 “경선 시스템을 악용한 조직적 불법 행위일 가능성을 배제할 수 없다”고 주장했다.

김영록 후보 캠프는 관련 의혹을 부인했다. 김영록 후보 캠프 측은 “지지문자를 보내려면 개인번호 동의 절차를 거쳐야 해 누군가 무단으로 지지 문자를 보내는 것은 불가능하다”며 “조직적으로 개입하는 것도 가능하지 않다”는 입장을 전했다.