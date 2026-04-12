4월의 바다는 여전히 차갑다. 전복이나 침몰이 발생하면 생존 가능 시간은 급격히 줄어든다. 결국 구조의 성패는 단순한 출동 속도를 넘어, 정보가 모이고 판단이 내려지며 행동으로 이어지는 ‘체계의 시간’에 달려 있다. 세월호가 우리 사회에 남긴 질문도 여기에 있다. “또 참사가 있어서는 안 된다면, 우리는 과연 준비되어 있는가.”



이 질문을 과거에만 묶어둘 수 없는 통계적 이유가 있다. 중앙해양안전심판원에 따르면 2024년 해양사고는 3255건으로 전년보다 늘었다. 사망·실종자는 164명으로 전년 대비 74.5%나 급증했으며, 이 가운데 어선사고로 인한 사망·실종자만 119명에 달한다. 이는 2014년 이후 최대치다. 3~4월은 해빙기 사고와 산불 등 다양한 위험이 겹치는 시기다. 그러나 인명피해의 치명도를 고려하면 지금 가장 긴박하게 주목해야 할 곳은 바다다. 중요한 것은 ‘준비되어 있다’는 선언이 아니라, 그 준비가 실제로 현장에서 ‘작동’하고 있는지를 점검하는 일이다.



물론 10년 전과 비교해 달라진 점도 있다. 여러 기관이 정보를 공유하는 PS-LTE 기반 재난안전통신망이 전국에 구축됐다. 그러나 하드웨어가 갖춰졌다는 사실만으로 구조가 자동으로 빨라지는 것은 아니다. 핵심은 사고 직후 정보가 표준화된 형태로 신속히 수집되고, 현장의 판단이 통합되어 구조·이송·의료로 끊김 없이 이어지도록 운영체계가 설계되어 있는지에 있다.



특히 해상사고에서는 현장 도착 이전의 시간이 결정적이다. 해경이 구조의 중심 역할을 맡고 있지만, 물리적 거리로 인해 도착까지 공백이 발생하는 경우가 적지 않다. 그 공백을 실제로 메우는 것은 종종 사고 지점과 가장 가까운 민간 어선과 상선이다. 최근 신안과 제주 해역의 사고 현장에서, 조업을 중단하고 달려온 어민들이 많은 생명을 구하며 사회적 울림을 준 것도 그 때문이다.



국가의 대비는 공공 역량 강화에만 머물 수 없다. 민간 선박이 구조에 나설 때 발생하는 선체 파손, 어구 손실, 조업 중단 등의 위험과 비용을 사회가 함께 분담해야 한다. 3~4월 연안 수온은 10도 내외로, 생존 가능 시간은 극히 짧다. 이런 상황에서 골든타임을 민간의 선의에만 의존하는 것은 위험하다. 민간의 초기 대응을 제도와 예산이 확실히 뒷받침할 때 비로소 골든타임은 현실이 된다. 이를 위해서는 합리적인 보상체계의 현실화와 함께 보험, 장비 지원, 민관 합동훈련이 병행돼야 한다.



운영체계 점검도 피할 수 없다. 더 중요한 것은 현장의 역동성이다. 사고는 언제나 매뉴얼 바깥에서 발생한다. 그때 필요한 것은 지시를 기다리는 조직이 아니라, 현장에서 재량에 따라 판단하고 즉각 조치할 수 있는 구조다. 사후 책임이나 행정처분에 대한 두려움으로 판단이 지연되는 순간, 저수온기의 바다는 결코 우리를 기다려주지 않는다.



결론은 분명하다. 또다시 참사가 있어서는 안 된다. 그러기 위해 이 시점에서 다시 점검해야 한다. 정보는 즉시 수집되고 있는가, 지휘체계는 하나로 통합돼 있는가, 무엇보다 해경 도착 이전의 민간 대응을 국가가 정당하게 인정하고 있는가. 통계가 던지는 무거운 질문 앞에, 이제 우리는 ‘작동하는 대비’로 답해야 한다.