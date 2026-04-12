미·이란 ‘내 말’만 하다 날 샜다…‘종전’ 밤샘 협상 결국 결렬

밴스 “이란, 핵 포기 끝내 안 해” 이란은 “미국이 불법적 요구만” 서로 ‘네 탓’ 속 협상 재개 ‘여지’

미국과 이란의 최고위급 인사가 47년 만에 마주 앉아 종전을 위한 마라톤협상을 벌였지만 돌파구를 마련하는 데 실패했다. 미국 측 협상단을 이끈 J D 밴스 부통령은 “이란이 핵 개발 의사를 포기하지 않았다”며 회담 결렬을 선언한 후 미국으로 복귀했다. 호르무즈 해협 통제권을 고수한 이란은 “미국이 과도하고 불법적인 요구를 자제해야 한다”고 주장했다.



지난 11일 파키스탄 이슬라마바드에서 전쟁 종식을 위한 회담에 돌입한 미국과 이란 협상 대표단은 다음날 오전 4시 넘어서까지 밤샘 협상을 이어갔지만 합의에 도달하지 못했다.



밴스 부통령은 12일 오전 기자회견을 열어 “미국 대통령의 레드라인은 이란으로부터 핵무기 개발을 추구하지 않겠다는 확약을 받는 것인데, 이란은 이 조건에 응하지 않았다”면서 “지금뿐 아니라 장기적으로 (핵 개발을 하지 않겠다는) 이란의 의지를 우리는 아직 확인하지 못했다”고 말했다. 다만 밴스 부통령은 “(앞으로) 확인할 수 있기를 바란다”면서 “우리의 최선이자 최종 제안을 이란이 받아들일지 지켜보겠다”고 말해 협상 채널이 여전히 열려 있음을 시사했다. 밴스 부통령이 협상 도중 도널드 트럼프 대통령과 6~12차례 통화했다고 밝힌 것으로 미뤄, 회담 결렬 최종 결정은 트럼프 대통령이 내린 것으로 보인다. 반면 이란 측은 미국의 “터무니없는 요구”로 회담이 결렬됐다고 밝혔다. 이란 외교부는 “협상 성공은 상대편(미국)의 신의성실에 달렸다”며 “과도한 요구와 불법적 요구를 자제”하라고 공개적으로 촉구했다.



미국은 이날 회담에서 핵 포기뿐 아니라 호르무즈 해협의 ‘공동 관리’를 요구했지만 이란이 거부했다고 파이낸셜타임스가 보도했다. 이슬람혁명수비대(IRGC)와 연계된 타스님통신은 “이란은 급한 것이 없다”며 “미국이 우리의 합리적인 안을 받아들이기 전까지 호르무즈 상황은 변하지 않을 것”이라고 했다.



다만 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 “몇개 사항들에 대해 상호 이해에 도달했으나 2~3개 주요 사항에 대해 이견이 있었다”며 “한 차례 협상으로 합의에 이를 것이라고 기대하긴 어렵다. 파키스탄 등 지역 내 우리 친구들 사이의 접촉과 협의는 계속될 것”이라며 협상 재개 가능성을 열어뒀다.



미국과 이란은 당초 서로 다른 방에서 중재국인 파키스탄을 통해 메시지를 전달받는 근접 회담을 진행할 예정이었지만, 한 장소에 마주 앉는 직접 협상으로 방식을 바꿨다. 알자지라는 “회담이 오래 지속했다는 사실은 매우 중요한 사안들이 논의됐음을 시사한다”면서 “돌파구는 마련되지 못했지만, 진전은 있었던 것으로 보인다”고 평가했다.

