창간 80주년 경향신문

러 “젤렌스키 조건 수용 없으면 휴전 연장 없다”···우크라와 ‘위반 공방’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

러시아와 우크라이나는 정교회 부활절을 맞아 11일 오후 4시부터 32시간 휴전에 돌입했지만, 양측은 서로 휴전 약속을 위반했다며 공방을 벌였다.

이에 대해 러시아군은 국영 메신저를 통해 우크라이나군이 포병·전차 사격 258회를 포함해 총 1971건의 휴전 위반을 저질렀다고 반박했다.

다만 휴전 이전 매일 수백 대씩 키이우 등 주요 도심을 겨냥했던 러시아의 장거리 드론과 미사일 공격은 이번 휴전 기간 확인되지 않았다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

러 “젤렌스키 조건 수용 없으면 휴전 연장 없다”···우크라와 ‘위반 공방’

입력 2026.04.12 20:23

  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

12일(현지시간) 정교회 부활절을 맞아 러시아 하바롭스크의 한 대성당 앞에서 축제가 열렸다. 타스연합뉴스

12일(현지시간) 정교회 부활절을 맞아 러시아 하바롭스크의 한 대성당 앞에서 축제가 열렸다. 타스연합뉴스

러시아와 우크라이나는 정교회 부활절을 맞아 11일(현지시간) 오후 4시부터 32시간 휴전에 돌입했지만, 양측은 서로 휴전 약속을 위반했다며 공방을 벌였다.

12일 AFP·로이터통신 등에 따르면 우크라이나 총참모부는 이날 오전 7시 기준 러시아군의 휴전 위반이 2299건에 달한다고 주장했다. 포격 479건, 드론 공격 747건 등 위반 유형도 구체적으로 공개했다.

이에 대해 러시아군은 국영 메신저를 통해 우크라이나군이 포병·전차 사격 258회를 포함해 총 1971건의 휴전 위반을 저질렀다고 반박했다.

다만 휴전 이전 매일 수백 대씩 키이우 등 주요 도심을 겨냥했던 러시아의 장거리 드론과 미사일 공격은 이번 휴전 기간 확인되지 않았다. 우크라이나 북동부 하르키우 지역에서는 러시아의 공격이 멈추면서 일부 군인들이 부활절 미사에 참석한 것으로 전해졌다.

양국은 지난해 부활절에도 휴전에 합의했지만 서로 위반을 주장하며 교전을 이어가 ‘말뿐인 휴전’이라는 비판을 받은 바 있다.

이번 휴전이 교착 상태에 빠진 종전 논의 재개로 이어질지는 불투명하다.

크렘린궁은 젤렌스키 대통령이 러시아의 조건을 수용하지 않으면 휴전을 연장하지 않겠다는 입장을 재확인했다. 드미트리 페스코프 대변인은 “지속 가능한 평화는 러시아의 이익과 초기 목표 달성을 통해 가능하다”며 “이는 즉시 실현될 수 있지만 젤렌스키가 이를 받아들여야 한다”고 말했다. 이어 “그가 책임을 질 준비가 될 때까지 ‘특별군사작전’은 계속될 것”이라고 밝혔다.

이번 휴전은 미국의 중재 없이 양국의 제안으로 이뤄졌다. 양국은 올해 초 미국의 중재로 세 차례 종전 협상을 진행했으나 뚜렷한 돌파구를 찾지 못했으며, 2월 말 미국·이스라엘의 이란 공습 이후 협상은 중단된 상태다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글