미국은 ‘우라늄 농축’ 이란은 ‘호르무즈’…한발도 안 물러섰다

21시간 마라톤협상 어땠나

이란 대표단, 중동 전역 교전 중단 등 ‘4개 레드라인’ 회담 전 전달

밴스 “핵무기 개발 포기 확약 필요”…이란, ‘해협 공동 관리’ 거부

동결 자산 해제 등 일부 ‘진전’…트럼프 “합의되든 말든 상관없어”

휴전 후 첫 대면 협상에 나선 미국과 이란은 우라늄 농축과 호르무즈 해협 개방 문제에서 입장을 좁히는 데 실패했다. 양측은 다음 협상의 공이 상대방에게 넘어갔다며 강경한 입장을 고수했다.



타스님통신은 이번 협상을 위해 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장이 이끄는 이란 대표단이 지난 10일 밤늦게 파키스탄에 도착했으며 그 후에 파키스탄 육군사령관과 최소 2차례, 파키스탄 총리와 최소 한 차례 만났다고 전했다. 이어 11일 오후 1시쯤 이란 대표단이 파키스탄 총리와 회담을 시작했으며, 몇시간 후 미국 측과의 회담이 시작됐다고 덧붙였다. 총 21시간에 걸친 직간접 협상이었던 셈이다.



회담 시작 전 이란 대표단은 호르무즈 통제 권리 인정, 전쟁 피해 배상, 이란의 해외 동결자산 해제, 중동 전역에서 교전 중단 등 4가지 ‘레드라인’을 파키스탄을 통해 미국에 전달했다고 이란 국영 IRIB 방송이 보도했다.



이 중 이란 해외 동결자산 해제 등 일부 사안에선 다소 진전이 이뤄진 것으로 전해졌다. 이란 국영TV는 “미국 제재로 해외에 동결된 이란 석유 결제 대금 수십억달러를 미국이 해제해주기로 합의했다”고 보도했다. 백악관은 이를 부인했으나, 회담 내용을 잘 아는 소식통은 파이낸셜타임스에 “최소한 카타르에 묶인 60억달러 규모의 자산 동결을 해제하는 방안은 거론됐다”고 말했다.



그러나 미국과 이란은 각자의 레드라인인 우라늄 농축과 호르무즈 해협 개방 문제를 놓고는 좀처럼 입장 차를 좁히지 못한 것으로 전해졌다. 미국 측 협상단 대표인 J D 밴스 부통령은 협상 결렬 후 12일 기자회견에서 “이란의 핵 프로그램과 이전에 보유했던 농축 시설은 이미 파괴됐지만, 이란이 지금뿐 아니라 2년 후, 그리고 장기적으로 핵무기를 개발하지 않겠다는 확약이 필요하다”고 밝혔다.



뉴욕타임스는 이에 대해 “이란은 이미 오래전부터 핵무기 개발은 하지 않겠다고 밝혀왔는데, 확정적 약속이 필요하다는 것은 다소 이상하다”면서 “결국 우라늄 농축을 완전히 포기하고 현재 비축해놓은 440㎏의 고농축 우라늄도 모두 넘기라는 요구”라고 지적했다. 알자지라도 “우라늄 농축을 중단하라는 요구에서 ‘아예 그런 생각조차 하지 말라’는 수준으로 협상의 조건 자체가 바뀌었다”고 분석했다.



반면 이란은 호르무즈 해협을 양보할 수 없는 조건으로 내걸고, 앞으로도 해협 통행료를 부과하면서 통제권을 유지하겠다는 입장을 고수했다. 미국 측 협상팀은 이날 회담에서 도널드 트럼프 대통령이 제시했던 미국과 이란의 ‘호르무즈 공동 관리’ 방안을 제안했으나 이란이 강하게 거부해 논의가 교착상태에 빠졌다고 파이낸셜타임스는 전했다. 모흐센 파르카니 이란 이스파한대학교 교수는 “이란은 앞으로도 해협 문제에 대해서는 어떠한 유연성도 보이지 않을 것”이라고 알자지라에 말했다.



협상 결렬 후 미국은 “우리의 최선이자 최종 제안을 이란 측이 받아들일지 지켜보겠다”고 했고, 갈리바프 의장은 12일 타스님통신에 “미국은 끝내 이란 대표단의 신뢰를 얻는 데 실패했다. 이제 우리가 신뢰하도록 만들지는 전적으로 미국의 결정에 달렸다”고 말했다. 향후 협상이 재개된다면 이란이 우라늄 농축 권리를 어디까지 포기할지, 미국이 이란의 호르무즈 해협 통제권을 어디까지 인정할지에 따라 결과가 좌우될 것으로 보인다.



한편 트럼프 미 대통령은 밴스 부통령이 협상 결렬을 선언할 때 미국 플로리다주 마이애미에서 마코 루비오 국무장관과 함께 이종격투기(UFC) 경기를 관람하고 있었다. CNN은 루비오 장관이 트럼프 대통령에게 귓속말하는 장면이 목격됐다고 전했다. 밴스 부통령은 21시간에 걸쳐 협상하며 트럼프 대통령과 6~12차례 통화했다고 밝힌 바 있다.



앞서 트럼프 대통령은 마이애미로 출발하기 전 이란과 벌이는 협상이 어떻게 진행되고 있느냐는 취재진 질문에 합의가 성사되든 말든 “아무런 상관이 없다”며 “미국은 이미 승리했다”고 말했다.

