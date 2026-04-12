고유가 피해지원금, 기초수급자·차상위·한부모가정부터

27일 신청 시작…2차는 내달 17일 8월까지 사용 안 한 잔액은 소멸

미국과 이란 간 전쟁 장기화로 인한 서민층의 부담을 덜기 위해 정부가 오는 27일부터 ‘고유가 피해지원금’을 지급한다. 기초생활수급자와 차상위계층·한부모가족 대상자가 1차 지급 대상자이며, 그 외 국민 70%에게는 다음달 17일부터 2차 지급한다. 지원금은 대상별·지역별로 1인당 10만~60만원이다.



정부가 지난 11일 발표한 ‘고유가 피해지원금 지급계획’을 보면 지원금 지급 대상은 3월30일 기준 국내에 거주하는 국민의 70%로, 약 3256만명이다. 27일부터 신청·지급하는 1차분(4월27일~5월8일)의 경우 기초생활수급자는 55만원, 차상위계층과 한부모가족 대상자는 각 45만원이 지급된다. 대상자가 비수도권 또는 인구감소지역 주민이면 1인당 5만원씩 추가 지급한다. 2차분(5월18일~7월3일)은 국민 70%가 대상으로 거주 지역별로 수도권 10만원, 비수도권 15만원, 인구감소지역 중 우대지원지역 20만원, 인구감소지역 중 특별지원지역 25만원이다.



1·2차 지원금 대상자는 기한 내에 온·오프라인으로 신청하면 된다. 지원금은 모두 8월31일 자정까지 사용해야 하며, 사용하지 않은 잔액은 소멸된다.



신용·체크카드로 지급받기를 원하는 사람은 자신이 이용 중인 카드사에 온라인으로 신청하거나, 카드와 연계된 은행영업점을 방문해 신청할 수 있다.



신용·체크카드로 신청한 지원금은 신청일 다음날 충전되며, 충전 여부는 문자메시지로 통보된다. 사용처에서 해당 신용·체크카드로 결제할 경우 지원금이 일반 카드결제보다 먼저 사용된다.



모바일 또는 카드형 지역사랑상품권 지급을 희망하는 사람은 주소지 관할 지방정부의 지역사랑상품권 앱 또는 누리집에서 온라인으로 신청할 수 있다. 신청한 다음날 지급된다.



지원금 사용처는 주소지 관할 지방자치단체로 제한된다. 특별시·광역시 주민은 해당 특별시 또는 광역시에서, 도 지역 주민은 주소지에 해당하는 시군에서 사용할 수 있다. 예를 들어 주소지가 서울 중구인 경우 서울시 내에서 사용 가능하며, 주소지가 충북 청주시이면 청주시 내에서만 사용 가능하다.



사용 가능한 곳은 일부 업종을 제외하고 연 매출액이 30억원 이하인 소상공인 매장이다. 온라인 쇼핑몰·배달 앱, 유흥·사행 업종, 환금성 업종 등은 사용이 제한된다.

