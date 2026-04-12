잔불 확인하러 간 두 소방관…끝내 못 나왔다

완도군 냉동창고 화재 참사

‘세 아이 아빠’ 박승원 소방위

10월 결혼 앞둔 노태영 소방사

샌드위치 패널 건물 속 유증기

한번에 터지며 퇴로 막혀 참변

전남 완도군 수산물 냉동창고에서 12일 화재가 발생해 소방관 2명이 숨졌다. 1차 화재 진압 후 잔불 확인을 위해 현장에 들어갔다가 유증기가 폭발하면서 퇴로가 차단됐고 참사로 이어졌다.



화재는 이날 오전 8시25분 완도군 군외면 원동리 수산물 가공·건조 냉동창고에서 발생했다. 당시 냉동창고 내부에서 바닥의 에폭시 페인트 제거를 위한 토치 작업이 진행되고 있었다. 소방당국은 작업 중 발생한 인화성 증기에 토치 불꽃이 옮겨붙으며 화재가 난 것으로 보고 있다.



창고에서 1.7㎞ 떨어진 해남소방서 북평지역대는 신고 접수 6분 만에 현장에 도착했다. 이어 완도소방서 본대가 합류해 진화에 나섰다. 화재가 발생한 창고는 연면적 3095㎡ 규모 2층짜리 철골 콘크리트 건물이다. 불길은 내부 천장과 벽면의 우레탄 패널 등 가연성 내장재를 타고 급격히 확산했다. 소방당국은 화재 발생 약 35분 만인 오전 9시 대응 1단계를 발령했다.



소방당국에 따르면 숨진 완도소방 구조대 박승원 소방위(44)와 북평지역대 노태영 소방사(31) 등 출동 대원 7명은 창고에 진입해 불길을 잡은 뒤 철수했다. 하지만 다른 구역에서 연기가 관찰되면서 다시 창고 내부로 들어갔다.



오전 9시2분쯤 천장에 쌓여 있던 유증기가 한꺼번에 폭발했다. 1차 진압 후 불길이 외부에서는 관측되지 않았을 뿐 샌드위치 패널 안에 숨어 타고 있었을 것으로 소방당국은 추정했다. 창고 밖에 있던 지휘팀장은 폭발음과 함께 검은 연기와 화염이 뿜어져 나오는 것을 확인하고 무전으로 대원들에게 대피를 지시했지만 박 소방위와 노 소방사는 나오지 못했다.



소방당국은 실종 대원들이 창고 내부에 머물고 있는 것을 확인하고 긴급 수색에 나섰다. 실종 1시간여 만인 오전 10시2분쯤 창고 입구로부터 5m 지점에서 숨진 박 소방위를 먼저 발견했다. 이어 오전 11시23분쯤 노 소방사를 찾았다. 불은 오전 11시26분쯤 완전히 꺼졌다.



박 소방위는 1남2녀를 둔 가장이고, 노 소방사는 오는 10월 결혼을 앞둔 예비신랑이었다. 전남에서 소방관이 현장 임무 중 희생된 것은 2020년 7월 고 김국환 소방장 사고 이후 6년 만이다. 이재명 대통령은 SNS를 통해 “국민의 생명과 안전을 지키기 위해 마지막까지 소임을 다한 두 분의 용기와 헌신에 경의를 표한다”면서 “유가족께 깊은 애도의 뜻을 전하며, 모든 현장 인력이 안전한 환경에서 임무를 수행할 수 있도록 조치하겠다”고 말했다.



창고 내부에서 에폭시 페인트 제거작업을 하던 현장 근무자 2명은 무사히 구조됐다. 이 중 1명은 대피 과정에서 연기를 흡입해 병원에서 치료받고 있다. 경찰과 소방당국은 합동 감식을 통해 정확한 화재 원인과 폭발 경위 등을 규명할 방침이다.

