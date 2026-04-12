제주마 100여마리 호쾌한 초원 질주, 딱 이틀만 볼 수 있어요…눈앞에서

18~19일 축제기간 특별 진행 방목지 비경 ‘잣성 트레킹’도

추운 겨울이 지나고 새싹이 돋아나는 봄이 되면, 과거 제주도민들은 집 근처에서 기르던 말을 해발 200~600ｍ 높이 중산간 초지에 자유롭게 풀어놓았다.



제주의 전통 목축문화를 가까이서 즐길 수 있는 축제가 열린다. 평소 일반인 출입을 제한한 문화유산 보호구역인 방목지가 축제기간 중 단 이틀간 특별 개방된다.



제주도 축산생명연구원은 18~19일 제주시 516로 ‘제주마방목지’에서 제주마 입목 문화 축제 ‘히잉 페스티벌’을 연다고 12일 밝혔다.



이번 축제는 전통을 재현하면서 도민과 관광객이 함께 즐길 수 있도록 기획됐다. 특히 출입제한구역인 제주마방목지가 축제기간 개방되면서 광활한 제주의 중산간 초지에서 한가롭게 노니는 제주마와 흑우를 가까이서 볼 수 있다.



축제의 백미는 ‘제주마 입목 퍼포먼스’다. 100여마리의 제주마가 말테우리(말몰이꾼)와 교감하며 드넓은 초원을 일제히 질주하는 장관이 펼쳐진다. 퍼포먼스는 18~19일 오전 11시30분과 오후 3시 하루 두 차례 진행된다.



‘천연기념물 퍼레이드’에서는 천연기념물인 제주마와 제주흑우를 비롯해 한라마, 포니 등이 차례로 행진하는 모습을 볼 수 있다.



‘잣성 트레킹’ 프로그램도 눈길을 끈다. 올해는 코스를 확대해 약 1시간 동안 사람의 발길이 닿지 않았던 방목지의 비경과 목장길 잣성을 둘러볼 수 있도록 구성했다.



이외에도 목축문화전시관, 스탬프 투어, 어린이 제주마 그림그리기 공모전 전시, 말 교감·체험, 가상현실 승마체험 등이 운영된다. 소상공인이 참여하는 플리마켓과 6차 산업 홍보관에서는 제주 특산물을 만날 수 있다.



양원종 제주도 축산생명연구원장은 “지난해 관람객 만족도가 90%에 달했을 정도로 호응이 좋았던 만큼 올해는 체험 요소를 더욱 강화했다”며 “제주 고유 유산인 제주마와 전통 목축문화의 가치를 알리는 시간이 될 것”이라고 말했다.

