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제주마 100여마리 호쾌한 초원 질주, 딱 이틀만 볼 수 있어요…눈앞에서

입력 2026.04.12 20:48

18~19일 축제기간 특별 진행

방목지 비경 ‘잣성 트레킹’도

제주도 중산간 초지에 방목 중인 제주마들이 먹이를 찾아 돌아다니고 있다. 제주도 제공

제주도 중산간 초지에 방목 중인 제주마들이 먹이를 찾아 돌아다니고 있다. 제주도 제공

추운 겨울이 지나고 새싹이 돋아나는 봄이 되면, 과거 제주도민들은 집 근처에서 기르던 말을 해발 200~600ｍ 높이 중산간 초지에 자유롭게 풀어놓았다.

제주의 전통 목축문화를 가까이서 즐길 수 있는 축제가 열린다. 평소 일반인 출입을 제한한 문화유산 보호구역인 방목지가 축제기간 중 단 이틀간 특별 개방된다.

제주도 축산생명연구원은 18~19일 제주시 516로 ‘제주마방목지’에서 제주마 입목 문화 축제 ‘히잉 페스티벌’을 연다고 12일 밝혔다.

이번 축제는 전통을 재현하면서 도민과 관광객이 함께 즐길 수 있도록 기획됐다. 특히 출입제한구역인 제주마방목지가 축제기간 개방되면서 광활한 제주의 중산간 초지에서 한가롭게 노니는 제주마와 흑우를 가까이서 볼 수 있다.

축제의 백미는 ‘제주마 입목 퍼포먼스’다. 100여마리의 제주마가 말테우리(말몰이꾼)와 교감하며 드넓은 초원을 일제히 질주하는 장관이 펼쳐진다. 퍼포먼스는 18~19일 오전 11시30분과 오후 3시 하루 두 차례 진행된다.

‘천연기념물 퍼레이드’에서는 천연기념물인 제주마와 제주흑우를 비롯해 한라마, 포니 등이 차례로 행진하는 모습을 볼 수 있다.

‘잣성 트레킹’ 프로그램도 눈길을 끈다. 올해는 코스를 확대해 약 1시간 동안 사람의 발길이 닿지 않았던 방목지의 비경과 목장길 잣성을 둘러볼 수 있도록 구성했다.

이외에도 목축문화전시관, 스탬프 투어, 어린이 제주마 그림그리기 공모전 전시, 말 교감·체험, 가상현실 승마체험 등이 운영된다. 소상공인이 참여하는 플리마켓과 6차 산업 홍보관에서는 제주 특산물을 만날 수 있다.

양원종 제주도 축산생명연구원장은 “지난해 관람객 만족도가 90%에 달했을 정도로 호응이 좋았던 만큼 올해는 체험 요소를 더욱 강화했다”며 “제주 고유 유산인 제주마와 전통 목축문화의 가치를 알리는 시간이 될 것”이라고 말했다.

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