네타냐후 “아직 할 일 남아” 이란 공격 의지…국제사회는 잇단 비판

미·이란 종전 협상 중 영상 성명

14일 레바논과 대면 협상 예정 속

헤즈볼라 공세 계속 ‘휴전 변수’로

유럽 이어 일본서도 “강한 우려”

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란을 향한 군사 공세가 끝나지 않았음을 시사하며 “아직 할 일이 더 남아 있다”고 밝혔다. 미국과 이란이 파키스탄 이슬라마바드에서 종전 협상을 벌이는 가운데 나온 발언이다.



네타냐후 총리는 11일 밤(현지시간) 영상 성명을 통해 “그들(이란)이 우리의 목을 조이려고 했지만, 우리가 그들의 목을 조이고 있다”며 이같이 밝혔다. 그는 이어 “이란 지도부에 내부 갈등이 발생했으며 그들이 현재 휴전을 간청하고 있는 상태”라고 주장했다. 네타냐후 총리는 특히 이란의 핵무기 제조 첩보를 근거로 지난해 6월과 지난 2월 단행한 이란 본토 공격을 언급하며 “우리는 이미 역사적 성과를 거뒀다”고 강조했다.



앞서 지난 7일 미국과 이란이 2주간 휴전을 선언했음에도 이스라엘은 레바논 내 친이란 무장정파 헤즈볼라를 겨냥한 군사 행동을 멈추지 않아 휴전의 최대 변수로 부상하고 있다. 이에 대해 네타냐후 총리는 “우리는 여전히 그들과 싸우고 있으며 전쟁은 현재진행형”이라고 밝혔다.



실제로 이스라엘방위군(IDF)은 이날 레바논 내 헤즈볼라 목표물 200여곳을 타격하는 등 공세를 이어갔다. 레바논 보건부는 이날 “지난 24시간 동안 이스라엘의 공격으로 최소 97명이 사망했다”고 전했다. 헤즈볼라도 이스라엘 북부 아드미트 정착촌에 로켓을 발사하고 메툴라 지역 이스라엘군 집결지를 드론으로 공습하며 맞불을 놓는 등 휴전 국면은 좀처럼 안정을 찾지 못하고 있다.



네타냐후 총리는 도널드 트럼프 미 대통령에게 전쟁 지속을 설득하는 한편 엑스에도 글을 올려 “재임 기간 이란의 테러 정권과 그 대리 세력에 맞서 끝까지 싸우겠다”는 의지를 재확인했다.



이 가운데 이스라엘과 레바논 정부는 14일 미국 워싱턴에서 헤즈볼라 무장해제를 핵심 의제로 한 대면 협상을 벌일 예정이다. 네타냐후 총리는 “회담을 승인했다”며 “진정한 평화 협정”이 필요하다고 강조했다. AP통신은 “이스라엘은 레바논 정부가 헤즈볼라 무장 해제를 책임져야 한다는 입장이지만, 헤즈볼라는 수십년간 무력 약화 시도를 견뎌온 조직이라 쉽지 않을 것”이라고 전망했다.



휴전으로 전시 비상사태가 해제되면서 부패 혐의로 기소된 네타냐후 총리의 재판도 재개된다. 이스라엘 법원은 12일 네타냐후 총리에 대한 피고인 증인 신문을 진행하기로 했다. 사기·뇌물·배임 등 혐의를 받는 그는 현직 총리로는 처음으로 형사재판을 받고 있으며, 그동안 전쟁을 이유로 공판이 여러 차례 중단된 바 있다.



국제사회에서도 미·이란 휴전 후에도 레바논 공습을 지속하는 이스라엘에 대한 비판이 잇따르고 있다. 일본 외무성은 지난 10일 모테기 도시미쓰 외무상 명의 담화를 통해 이스라엘의 레바논 지상작전에 “강한 우려”를 표명하며 레바논의 주권과 영토 일체성 존중을 촉구했다.



앞서 장노엘 바로 프랑스 외교장관은 9일 라디오에 출연해 “레바논 파괴는 헤즈볼라를 무너뜨리기는커녕 오히려 강화할 것”이라고 경고했고, 페드로 산체스 스페인 총리는 SNS를 통해 네타냐후 총리를 공개 비난했다. 조르자 멜로니 이탈리아 총리도 이스라엘이 휴전 합의를 무시했다고 비판했고, 앤서니 앨버니지 호주 총리도 휴전을 레바논에 적용해야 한다고 주장했다.

