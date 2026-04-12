님이 있는 곳으로…101세 할머니, 강을 건너다

영화 ‘님아…’ 강계열 할머니 별세

영화 <님아, 그 강을 건너지 마오>에 나온 강계열 할머니가 지난 10일 오후 6시쯤 강원도 원주의료원에서 별세했다고 유족이 11일 밝혔다. 향년 101세.



영화를 연출한 진모영 감독도 전날 페이스북에 “2012년 9월9일 처음 뵙던 날에도 소녀 같았는데, 그 소녀는 100세가 되어 강을 건너가셨다. 좋아하는 조병만 할아버지 곁으로. 할머니 안녕히 가십시오”라고 적었다.



1925년 강원 평창에서 태어나 횡성에서 자란 고인은 14세 때인 1938년 6세 연상이었던 남편을 만나 결혼했다. 2010년 7월11일 횡성신문에 ‘횡성 5일장 노년 스타 부부’라는 제목으로 부부의 사연이 소개됐으며, 다음해 1월 SBS TV <스페셜 짝>에 이어 11월 KBS 1TV <인간극장-백발의 연인>이 방송됐다.



노부부의 일상과 조 할아버지의 죽음을 담은 <님아, 그 강을 건너지 마오>는 480만 관객을 동원하며 역대 독립영화 관객 수 1위를 기록했다.



당초 제작진은 76년을 함께한 잉꼬부부의 노년생활을 그리려 했으나, 촬영 중 조 할아버지의 건강이 나빠지고 결국 별세하면서 슬픈 영화가 됐다고 한다. 제목은 고조선 시대의 시가인 공무도하가의 첫 절에서 따왔다.



고인은 2019년 유튜브 채널 ‘근황올림픽’에 출연해 “지금도 우리 할아버지 생각하면 못 살 것 같다. 그저 등 뒤에 있을 것 같다. 밤에 자다가 할아버지 생각만 하면 베개가 젖도록 운다” “매일 보고 싶다. 창문을 열어 달이 환하게 뜨면 ‘나는 못 봐도 달은 할아버지 산소를 보겠지’ 생각한다”며 그리움을 드러내기도 했다.



유족으로는 2남3녀(조두형·대형·금자·명자·복자씨) 등이 있다.

