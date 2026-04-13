[단독]전쟁으로 공장 멈출 판인데···‘원자재 공급’ 미끼로 사기 잇따라

중동 전쟁이 장기화하면서 석유화학 관련 기업들의 원자재 수급 어려움이 커지고 있다. 이런 중소기업을 상대로 원자재를 공급하겠다며 돈을 받아낸 뒤 잠적하는 사기 사건이 잇따르자 경찰이 수사에 착수했다.

12일 경향신문 취재를 종합하면 경기 김포시에서 플라스틱 필름과 PP(폴리프로필렌)·PE(폴리에틸렌) 포장재를 제조하는 중소기업 A사에 지난달 B씨 등이 접근했다. 이들은 ‘대기업 생산 원재료를 공급할 수 있다’ ‘확보하고 있는 물량이 원래 중동 등에 수출될 예정이었지만, 현지 사정으로 국내에 처분할 수 있게 됐다’고 했다. B씨 등은 세금계산서, 사업자등록증, 회사 명함, 화물운송계약서, 계좌자료 등을 제시하면서 거래 이행에 필요한 요소가 모두 갖춰져 있다고 강조했다.

이들은 A사에 “첫 거래는 선입금이 필요하다”며 ‘신속히 송금하지 않으면 물량을 확보할 수 없을 거’란 취지로 이야기했다. 최근 중동전쟁으로 플라스틱 원자재 수급에 어려움을 겪어 공장 가동에 차질을 빚고 있던 A사는 급한 마음에 지난달 30일 물품대금과 물류대금 명목으로 총 4300여만원을 송금했다.

B씨 등은 이후 연락을 끊고 잠적했다. A사가 B씨 등이 건넨 문서를 다시 확인해보니 세금계산서와 사업자등록증에 기재된 업체 이름 중 한 글자의 모음이 달랐다. 사업자등록증의 등록번호는 청과물 도·소매업을 하는 전혀 무관한 업체의 것이었다.

A사 측은 “원재료 수급난으로 절박한 상황에 있던 회사 사정을 이용해 계획적이고 조직적인 사기 범행을 벌였다”며 최근 B씨 일당 4명을 경기남부경찰청에 형법상 사기 등 혐의로 고소했다. 사건은 경기 부천원미경찰서에 배당됐고, 원미서는 지난 10일 A사 대표를 불러 고소인 조사를 했다.

관련 업계에 따르면 B씨 일당은 A사뿐 아니라 다른 중소기업들을 상대로도 같은 방식의 사기 행각을 시도한 것으로 전해졌다. 이들은 A사에 제시한 ‘제품판매제안서’에서 업체 이름만 바꿔 또 다른 기업에 제시했다고 한다. 앞서 경남 양산경찰서도 비닐 제조업체에 원자재를 판매하겠다고 속인 뒤 대금 약 8000만원을 받아 잠적한 사례를 수사 중이라고 밝혔다. 유사한 사기 사건이 이어져 중소업체들의 피해가 빠르게 확산할 수 있어 신속한 수사가 필요하다는 지적이 나온다.

경찰과 검찰은 중동 전쟁으로 인한 시장 어려움을 악용하는 범죄에 대한 엄단을 강조하고 있다. 경찰청 국가수사본부는 지난달 3일부터 ‘민생물가 교란범죄 척결 태스크포스(TF)’를 구성해 유가상승 등을 악용한 불법 행위에 대한 단속·수사를 강화했다. 정성호 법무부 장관은 지난 10일 “대검찰청 반부패부를 컨트롤타워(사령탑)로 해 전국 18개 지검에 ‘민생·물가안정 전담수사팀’을 본격 가동하도록 조치했다”고 밝혔다.