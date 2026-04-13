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본문 요약

서울 광화문광장의 세종대왕·이순신 장군 동상이 겨우내 쌓인 미세먼지와 묵은 때를 씻고 말끔해진 모습으로 시민들을 맞이한다.

서울시는 13일 오전 8시부터 14일 오후 5시까지 세종대왕·이순신 장군 동상의 원형 보존을 위한 보수 및 세척 작업을 진행한다고 밝혔다.

시는 광화문광장 내 동상의 보존·관리를 위해 매년 전문 인력을 동원해 세척 작업을 시행해 왔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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광화문광장 세종대왕·이순신 동상 ‘봄맞이 목욕’ 합니다

입력 2026.04.13 07:02

수정 2026.04.13 07:04

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  • 김은성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울시 제공.

서울시 제공.

서울 광화문광장의 세종대왕·이순신 장군 동상이 겨우내 쌓인 미세먼지와 묵은 때를 씻고 말끔해진 모습으로 시민들을 맞이한다.

서울시는 13일 오전 8시부터 14일 오후 5시까지 세종대왕·이순신 장군 동상의 원형 보존을 위한 보수 및 세척 작업을 진행한다고 밝혔다.

시는 광화문광장 내 동상의 보존·관리를 위해 매년 전문 인력을 동원해 세척 작업을 시행해 왔다. 황사와 미세먼지 등 동상에 두껍게 덮인 묵은 때를 물청소와 이물질 제거 작업 등의 4단계에 걸친 단계별 세척 공정으로 관리한다.

우선 중성세제를 사용해 저압 세척기와 부드러운 천으로 동상 표면의 묵은 때를 제거한 후 메탄올 등 특수 용제로 잔여 오염물을 정밀 제거한다. 마무리로 벗겨진 부분을 재코팅해 부식을 방지하고 원형을 보존하는 방식이다.

김창규 서울시 균형발전본부장은 “BTS 공연 이후 글로벌 명소로 도약한 광화문광장을 찾는 시민과 관광객이 쾌적한 환경에서 세종대왕과 이순신 장군 동상을 만날 수 있도록 광장을 관리해 방문객 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.

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