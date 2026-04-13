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‘낮 최고 26도’ 초여름 날씨…큰 일교차 주의하세요

입력 2026.04.13 07:13

포근한 날씨를 보인 23일 서울 청계천에서 시민과 관광객이 한가한 시간을 보내고 있다. 정지윤 선임기자

포근한 날씨를 보인 23일 서울 청계천에서 시민과 관광객이 한가한 시간을 보내고 있다. 정지윤 선임기자

월요일인 13일은 전국적으로 낮 기온이 크게 오르며 초여름 날씨가 찾아오겠다. 다만 일교차가 크게 벌어져 환절기 건강관리에 각별한 주의가 요구된다.

기상청에 따르면 이날 오전 전국 주요 지역의 기온은 서울 9.9도, 인천 9.2도, 수원 6.5도, 춘천 6.7도, 강릉 16.7도, 청주 11.6도, 대전 9.2도, 전주 10.1도, 광주 13.7도, 제주 14.8도, 대구 12.1도, 부산 16.2도, 울산 13.0도, 창원 14.7 등이다.

낮 기온은 16~26도까지 올라 예년보다 더운 날씨를 보이겠다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15∼20도로 크게 벌어지겠다.

중부 지방은 대체로 맑다가 밤부터 구름이 많아지겠으며, 남부 지방은 가끔 구름이 끼는 날씨를 보이겠다. 제주도는 대체로 흐린 가운데 밤까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준이다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해와 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다.

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