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이란 협상단장 “트럼프 위협에 무릎 안 꿇어···미국이 싸움 걸면 싸우겠다”

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본문 요약

종전협상에 이란 측 협상단장으로 참여한 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 위협을 일축하며, 미국의 도발이 계속될 경우 강력한 대응에 나서겠다고 말했다.

그는 이란 대표단이 전문가 역량을 결집해 선의를 보여주는 창의적인 제안을 설계해 보여줬지만, 미국 측의 성의 부족으로 신뢰 구축에 진전이 없었다고 설명했다.

갈리바프 의장은 또 트럼프 대통령의 위협에 대해 "이런 위협은 이란 국민에게 아무런 영향도 미치지 못한다"고 일축했다.

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이란 협상단장 “트럼프 위협에 무릎 안 꿇어···미국이 싸움 걸면 싸우겠다”

입력 2026.04.13 07:32

  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

11일(현지시간) 미국과 종전 협상을 위해 파시크탄에 도착한 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장(오른쪽 두 번째), 아바스 아라그치 이란 외무장관(왼쪽 두 번째). EPA연합뉴스

11일(현지시간) 미국과 종전 협상을 위해 파시크탄에 도착한 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장(오른쪽 두 번째), 아바스 아라그치 이란 외무장관(왼쪽 두 번째). EPA연합뉴스

종전협상에 이란 측 협상단장으로 참여한 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 위협을 일축하며, 미국의 도발이 계속될 경우 강력한 대응에 나서겠다고 말했다.

타스님 통신 등 현지언론에 따르면 갈리바프 의장은 12일(현지시간) 파키스탄에서 열린 미국과의 종전 협상을 마치고 귀국한 뒤 기자들과 만나 “우리는 처음부터 미국을 신뢰하지 않는다고 선언했다”며 “우리의 불신은 지난 77년간 쌓인 것”이라며 이같이 말했다.

그는 이어 “미국은 지난 1년도 안 되는 협상 기간에도 우리를 두 차례나 공격했다”며 “신뢰를 회복해야 할 주체는 우리가 아니라 미국”이라고 지적했다.

그는 이란 대표단이 전문가 역량을 결집해 선의를 보여주는 창의적인 제안을 설계해 보여줬지만, 미국 측의 성의 부족으로 신뢰 구축에 진전이 없었다고 설명했다.

갈리바프 의장은 또 트럼프 대통령의 위협에 대해 “이런 위협은 이란 국민에게 아무런 영향도 미치지 못한다”고 일축했다.

이어 그는 “우리는 군사적 전면전, 경제 제재, 정치적 압박 속에서도 굴복하지 않았으며, 오히려 적들이 얼마나 절망적인 상태인지 전 세계에 보여줬다”고 덧붙였다.

갈리바프 의장은 미국의 위협에 ‘강 대 강’으로 맞서겠다고 강조했다.

그는 “미국이 싸움을 걸어온다면 우리도 싸울 것이며, 논리를 가지고 온다면 우리도 논리로 응답할 것”이라며 “우리는 어떤 위협에도 무릎 꿇지 않는다”고 선언했다.

또 “미국이 스스로 출구를 찾고 싶다면 유일한 길은 이란 국민의 신뢰를 얻는 것뿐”이라며 “미국은 과거의 실수를 만회하기 위해 여전히 막대한 노력을 기울여야 하는 채무자 입장”이라고 덧붙였다.

[속보] 미 중부사령부 “한국시간 13일 밤 11시부터 호르무즈 봉쇄”···전세계 모든 선박 대상

미 중부사령부가 미 동부 시간으로 오는 13일 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)부터 “이란 항구를 드나드는 모든 해상 교통에 대한 봉쇄를 시행할 것”이라고 12일(현지시간) 밝혔다. 중부사령부는 “이번 봉쇄는 아라비아만과 오만만에 있는 모든 이란 항구와 연안 지역을 드나드는 모든 선박에 대해 국적과 상관없이 공정하게 집행될 것”이라고 설명했다...

https://www.khan.co.kr/article/202604130631001

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