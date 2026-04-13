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“이스라엘군, 이란과 전쟁 재개 준비”···이스라엘 매체 일제히 보도

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미국과 이란의 첫 종전 협상이 성과 없이 끝난 가운데 이스라엘 주요 언론이 12일 일제히 이스라엘군의 전쟁 재개 준비에 돌입했다고 보도했다.

채널12 뉴스는 이스라엘군이 단순히 전쟁 재개를 준비하는 것을 넘어, 이란의 기습 공격 가능성에도 철저히 대비하고 있다고 전했다.

공영방송 칸은 고위 국방 당국자를 인용해 "이스라엘은 이란과의 전쟁을 재개하는 데 관심이 있다"고 보도했다.

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“이스라엘군, 이란과 전쟁 재개 준비”···이스라엘 매체 일제히 보도

입력 2026.04.13 07:43

  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

12일(현지시간) 이스라엘 공습으로 레바논 남부 도시 나바티예에서 연기가 피어오르고 있다. AFP연합뉴스

12일(현지시간) 이스라엘 공습으로 레바논 남부 도시 나바티예에서 연기가 피어오르고 있다. AFP연합뉴스

미국과 이란의 첫 종전 협상이 성과 없이 끝난 가운데 이스라엘 주요 언론이 12일(현지시간) 일제히 이스라엘군의 전쟁 재개 준비에 돌입했다고 보도했다.

와이넷(Ynet)은 이날 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장이 군에 ‘준비 태세 격상’을 지시했으며, 이란과의 적대 행위 재개에 대비하라는 명령을 내렸다고 전했다.

채널12, 채널13, 공영방송 칸(Kan) 등 이스라엘 3대 지상파 방송도 일제히 군 소식통을 인용해 이스라엘군이 이란과의 무력 충돌 재개를 준비하고 있다고 보도했다.

채널12 뉴스는 이스라엘군이 단순히 전쟁 재개를 준비하는 것을 넘어, 이란의 기습 공격 가능성에도 철저히 대비하고 있다고 전했다.

공영방송 칸은 고위 국방 당국자를 인용해 “이스라엘은 이란과의 전쟁을 재개하는 데 관심이 있다”고 보도했다. 이 당국자는 “이란의 핵 문제와 탄도 미사일에 대해 충분한 압박이 가해지지 않은 상태에서 전쟁이 너무 일찍 끝났다”고 밝혔다.

이스라엘군은 관련 보도들에 대해 공식적으로 언급하지 않고 있다.

이에대해 타임스오브이스라엘은 “이스라엘 군 당국이 주요 언론을 통해 동시다발적으로 정보를 공개하는 ‘조율된 정보 흘리기’라고 지적했다.

일각에서는 이스라엘군이 전쟁 재개에 대비 중이라는 소식을 의도적으로 언론에 정보를 흘려 이란을 압박하고 전쟁 정당성을 쌓고 있다는 해석도 나온다.

[속보] 미 중부사령부 “한국시간 13일 밤 11시부터 호르무즈 봉쇄”···전세계 모든 선박 대상

미 중부사령부가 미 동부 시간으로 오는 13일 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)부터 “이란 항구를 드나드는 모든 해상 교통에 대한 봉쇄를 시행할 것”이라고 12일(현지시간) 밝혔다. 중부사령부는 “이번 봉쇄는 아라비아만과 오만만에 있는 모든 이란 항구와 연안 지역을 드나드는 모든 선박에 대해 국적과 상관없이 공정하게 집행될 것”이라고 설명했다...

https://www.khan.co.kr/article/202604130631001

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