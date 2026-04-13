호르무즈 열라더니 역봉쇄 나선 트럼프···‘이란 돈줄 차단’ 압박 극대화 노려

도널드 트럼프 미국 대통령이 12일(현지시간) 협상 결렬 뒤 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대한 봉쇄 절차에 착수하겠다고 밝혔다. 이는 이란의 주요 자금원을 차단해 압박 수위를 극대화해 협상력을 높이려는 의도로 풀이된다.

이란은 미국과의 전쟁이 시작된 뒤 호르무즈 해협을 봉쇄하고 선박당 최대 200만달러(약 30억원)의 통행료고 유조선의 통행을 허가해왔다.

이란은 전쟁 기간 하루 평균 185만 배럴의 원유를 수출했는데, 이는 직전 3개월보다 하루 평균 10만 배럴 증가한 규모다.

그간 이란산 원유 판매를 차단해온 미국은 이번 전쟁 기간 국제 유가 급등을 우려해 이란산 원유에 대한 제재를 일부 완화했다. 호르무즈 해협 봉쇄로 국제 유가가 급등하면서 고육지책으로 이란산 원유 판매를 허용한 것이다. 지난달에는 유조선에 실린 채 해상 대기 중이던 이란산 원유를 한 달간 판매할 수 있도록 허용하기도 했다.

이를 통해 시장에 공급된 이란산 원유는 약 1억4000만 배럴로, 전 세계 수요를 약 1.5일간 충당할 수 있는 규모라고 미 에너지정보청(EIA)은 추산했다.

이란은 국제 유가 기준인 브렌트유 가격에 프리미엄을 붙여 자국산 원유를 판매하며 막대한 수익을 확보해온 것으로 전해진다. 주로 중국에 국한됐던 판매처가 서방 국가들로까지 확대되면서 수익이 늘어난 것이다.

트럼프 행정부는 지난달 수억 배럴 규모의 러시아산 원유에 대한 제재도 해제한 바 있다.

그동안 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 해제를 요구해왔던 트럼프 대통령이 이날 호르무즈 역봉쇄 방침을 밝힌 것은 종전 협상이 교착 국면에 접어든 상황에서 단기적인 유가 상승 부담을 감수하더라도 협상력을 끌어올리려는 의도라는 해석이 나온다.

이란이 그간 호르무즈 봉쇄를 협상 지렛대로 활용해온 것을 무력화하고, 미국이 해협 통제권을 확보해 주도권을 쥐려는 전략이라는 것이다.

단기적으로 국제 유가 상승 등 시장 불안을 자극할 수 있지만, 장기적으로는 이란의 원유 수출과 통행료 수입을 차단해 협상 구도를 유리하게 만들겠다는 계산으로 보인다.

일각에서는 트럼프 대통령이 실제 전면 봉쇄에 나서기보다는 ‘위협 효과’를 극대화해 협상력을 높이려는 의도라는 관측도 제기된다.

하지만 미국이 호르무즈 해협 역봉쇄에 나설 경우 글로벌 에너지 시장의 불안이 극심해지고, 각국 경제에 부담이 커질 수 있다는 우려도 나온다.

또 폭이 좁은 해협의 지리적 특성상 미 해군 함정이 드론이나 미사일 공격에 취약할 수 있다는 점도 위험 요인으로 꼽힌다.