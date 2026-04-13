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본문 요약

올해 들어 지난 2월까지 아파트 청약에 당첨된 사람 10명 가운데 6명은 30대 이하인 것으로 나타났다.

공급 측면에서 전용면적 60㎡ 이하 소형 아파트의 비중이 대폭 증가한 점도 영향을 끼쳤다.

올해 1~2월 전국에서 공급된 전용 60㎡ 이하 일반공급 물량은 총 1119가구로, 전체의 28.6%를 차지했다.

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올해 청약 당첨자 10명 중 6명은 30대 이하…통계 집계 이래 최고

입력 2026.04.13 08:01

  • 이정호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

올해 1~2월 당첨자 중 61.2% 차지

롯데월드타워에서 바라본 강남 지역 아파트 단지 모습. 연합뉴스

롯데월드타워에서 바라본 강남 지역 아파트 단지 모습. 연합뉴스

올해 들어 지난 2월까지 아파트 청약에 당첨된 사람 10명 가운데 6명은 30대 이하인 것으로 나타났다.

13일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 한국부동산원의 연령별 청약 당첨자 정보(일반분양 단지 기준)를 분석한 결과에 따르면 올해 1~2월 전국 전체 청약 당첨자 7365명 중 30대 이하는 61.2%(4507명)로 집계됐다. 이는 부동산원이 2020년 2월 관련 통계 집계를 시작한 이래 가장 높은 수준이다.

30대 이하의 당첨 비율은 최근 6년간 1~2월 기준으로 46.5∼58.7%에 머물렀다. 연간 기준으로도 2020년 52.9%, 2021년 53.9%, 2022년 53.7%, 2023년 52.0%, 2024년 51.8%, 지난해 54.3% 등으로 60%를 넘지 못했다.

최근 변화와 관련해 2024년 3월 도입된 ‘신생아 우선 공급’(신혼부부·생애최초 특별공급 물량 내 출산 가구 우선 배정) 제도가 시장에 안착하며 본격적으로 정책 효과를 내기 시작했다는 평가가 나온다.

특별공급에서 출산 가구의 당첨 확률이 높아지면서 수요층이 적극적으로 청약에 나섰고, 분양에서 대기했던 수요가 올해 초 대거 당첨되면서 30대 이하 청약 당첨 비중이 상승한 것으로 분석된다.

또 30대 이하의 젊은 층은 주택도시기금에서 지원하는 ‘내 집 마련 디딤돌 대출’(생애최초 우대), ‘신혼부부 전용 구입 자금’, ‘신생아 특례 디딤돌 대출’ 등 다양한 정부 정책 대출을 활용할 수도 있다.

공급 측면에서 전용면적 60㎡ 이하 소형 아파트의 비중이 대폭 증가한 점도 영향을 끼쳤다.

올해 1~2월 전국에서 공급된 전용 60㎡ 이하 일반공급 물량은 총 1119가구로, 전체(3910가구)의 28.6%를 차지했다. 이는 지난해 소형 아파트 공급 비중(11.0%)과 비교해 2배 넘게 높아진 수치다.

분양가 총액 부담이 적은 소형 면적의 공급 비중이 늘어나면서 소형 면적을 주로 공략하는 젊은 층의 당첨 기회가 확대된 것으로 보인다.

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