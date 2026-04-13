이 대통령 지지한 조국 “무조건 친이스라엘 입장은 박정희 정권보다 못한 사람들”

조국 조국혁신당 대표가 13일 이스라엘의 전시 인권 침해 행위를 비판한 이재명 대통령 행보에 대해 “국제사회에서 도덕적 명분과 국가적 이익을 동시에 확보하고자 하는 것”이라고 밝혔다.

조 대표는 이날 페이스북에 “이스라엘의 레바논 폭격에 대한 이 대통령의 공개적 비판은 국제인권법 차원에서 타당할 뿐만 아니라 냉정한 국제정치 속 국익 차원에서도 의미 있다”며 이같이 밝혔다. 그는 “이 대통령이 우발적으로 X(엑스)에 글을 올렸을 것으로 생각하고 비판하는 인사들은 나이브하다”며 “한 나라의 국제사회에서의 위상은 이렇게 확보되는 법”이라고 했다.

조 대표는 1973년 12월17일자 <동아일보> 기사를 공유하며 “1973년 박정희 정권은 이스라엘에 대한 강력한 비판 입장을 공표한 바 있다. 그 배경에는 국익이 있었다”고 밝혔다. 그는 “현재 보수 우파를 자처하며 무조건 친이스라엘, 반아랍 입장을 강변하는 이들은 당시 박정희 정권 담당자들보다도 못한 사람들”이라고 주장했다.

조 대표는 “미국과 이스라엘의 이란 폭격이 진행되면서 많은 대사관이 이란을 떠나고 있는 상황에서도 주이란 한국대사관이 철수하지 않고 버티고 있는 이유도 국익 때문”이라고 밝혔다. 그는 “주이란 대사관의 잔류 역시 휴전·종전 이후를 바라보는 이 대통령의 뜻일 것”이라며 “포화 속에서 대사관을 지키고 있는 외무부(외교부) 직원들에게 감사를 표한다”고 했다.

조 대표는 이날 페이스북에 올린 추가 게시글에 “2024년 11월 국제형사재판소(ICC)는 가자 지역 학살 혐의를 이유로 이스라엘 네타냐후 총리와 갈란트 전 국방장관에 대한 체포영장을 발부했다”며 “국제법상 네타냐후와 갈란트가 한국을 방문할 경우 우리나라는 이들을 체포할 ‘의무’를 진다”고 적었다.

앞서 김준형 혁신당 외교안보특별위원장은 지난 11일 페이스북에 “이스라엘은 20세기 인종청소의 가장 처절한 피해자였으나, 지금의 자신들이 그토록 몸서리치며 증오하던 괴물을 닮아가며 인종청소의 가해자가 되어버렸다”며 “괴물이 된 이스라엘, 가자지구의 비명과 세계인의 분노 앞에 겸손하고 대한민국 대통령과 국민 앞에 정중히 사과하라”고 밝혔다.