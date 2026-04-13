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이란 혁명수비대 “호르무즈, 적 삼키는 죽음의 소용돌이 될 것”···미 봉쇄에 강력 보복 시사

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본문 요약

트럼프 대통령이 13일 오전 10시부터 호르무즈 해협을 전면 봉쇄하겠다고 밝힌 가운데 이란 이슬람혁명수비대는 미국이 호르무즈 해협에 대해 해상 봉쇄를 시도하면 강력한 군사적 보복을 가하겠다고 12일 경고했다.

혁명수비대는 해상 위 선박들을 조준경의 십자선과 함께 담은 영상을 함께 게시하며 미국 및 동맹국 선박이 해협을 통과할 경우 언제든 공격 목표가 될 수 있다고 위협했다.

혁명수비대의 경고는 도널드 트럼프 미국 대통령이 "세계 최강 미 해군은 호르무즈 해협으로 들어오거나 떠나는 모든 선박 봉쇄 절차를 즉각 시작할 것"이라고 밝힌 직후에 나왔다.

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이란 혁명수비대 “호르무즈, 적 삼키는 죽음의 소용돌이 될 것”···미 봉쇄에 강력 보복 시사

입력 2026.04.13 08:22

수정 2026.04.13 08:58

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  • 이영경 기자

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12일(현지시간) 오만 무산담주 연안의 호르무즈 해협에서 한 선박이 항해하고 있다. 로이터연합뉴스

12일(현지시간) 오만 무산담주 연안의 호르무즈 해협에서 한 선박이 항해하고 있다. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령이 13일 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)부터 호르무즈 해협을 전면 봉쇄하겠다고 밝힌 가운데 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미국이 호르무즈 해협에 대해 해상 봉쇄를 시도하면 강력한 군사적 보복을 가하겠다고 12일(현지시간) 경고했다.

혁명수비대 매체인 세파뉴스에 따르면 혁명수비대 해군 사령부는 “호르무즈 해협의 모든 선박 통행은 이란 군 당국의 완전한 통제하에 있다”며 “적들이 단 한 번이라도 오판한다면 해협은 그들을 집어삼킬 죽음의 소용돌이가 될 것”이라고 경고했다.

혁명수비대는 해상 위 선박들을 조준경의 십자선과 함께 담은 영상을 함께 게시하며 미국 및 동맹국 선박이 해협을 통과할 경우 언제든 공격 목표가 될 수 있다고 위협했다.

혁명수비대의 경고는 도널드 트럼프 미국 대통령이 “세계 최강 미 해군은 호르무즈 해협으로 들어오거나 떠나는 모든 선박 봉쇄 절차를 즉각 시작할 것”이라고 밝힌 직후에 나왔다. 이후 미 중부사령부는 13일 오전 10시부터 “이란 항구를 드나드는 모든 해상 교통에 대한 봉쇄를 시행할 것”이라고 밝혔다.

혁명수비대는 모든 군함의 호르무즈 해협 접근을 휴전 위반으로 간주해 대응하겠다고 위협했다.

미 군함의 호르무즈 해협 통과와 관련된 외신 보도를 허위라고 일축하며, 현재 해협이 자신들의 지능적인 관리와 통제 하에 있다고 강조하기도 했다.

혁명수비대는 이어 “호르무즈 해협은 특정 규정에 따라 비군사적 선박의 무해통항을 위해 열려 있다”고 덧붙였다.

[속보] 미 중부사령부 “한국시간 13일 밤 11시부터 호르무즈 봉쇄”···전세계 모든 선박 대상

미 중부사령부가 미 동부 시간으로 오는 13일 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)부터 “이란 항구를 드나드는 모든 해상 교통에 대한 봉쇄를 시행할 것”이라고 12일(현지시간) 밝혔다. 중부사령부는 “이번 봉쇄는 아라비아만과 오만만에 있는 모든 이란 항구와 연안 지역을 드나드는 모든 선박에 대해 국적과 상관없이 공정하게 집행될 것”이라고 설명했다...

https://www.khan.co.kr/article/202604130631001

이란 협상단장 “트럼프 위협에 무릎 안 꿇어···미국이 싸움 걸면 싸우겠다”

종전협상에 이란 측 협상단장으로 참여한 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 위협을 일축하며, 미국의 도발이 계속될 경우 강력한 대응에 나서겠다고 말했다. 타스님 통신 등 현지언론에 따르면 갈리바프 의장은 12일(현지시간) 파키스탄에서 열린 미국과의 종전 협상을 마치고 귀국한 뒤 기자들과 만나 “우리는 처음부터 미국을...

https://www.khan.co.kr/article/202604130732001

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