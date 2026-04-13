장학금 1000만원···인천시, 공공간호사 20명 모집

인천시가 인천의료원의 안정적인 간호사 수급과 공공의료 인력양성을 위해 공공간호사 장학생 20명을 선발한다.

인천시는 공공간호사 장학생을 14일부터 30일까지 모집한다고 13일 밝혔다.

공공간호사 장학생은 1인당 최대 1000만원의 장학금을 지원받고, 졸업 후에는 인천의료원에서 2년간 의무복무를 해야 한다.

대상은 전국 간호대학에서 추천받은 4학년 간호학과 졸업예정자로, 1차 서류심사와 2차 면접심사를 거쳐 선발된다.

인천시는 인천의료원의 간호사 수급문제를 해소하기 위해 2023년부터 공공간호사 장학사업을 시작해 매년 장학생을 선발하고 있다.

이로 인해 인천의료원의 간호사 결원율을 낮추고 필수 의료 인력을 안정적으로 확보하는 성과를 거두고 있다.

지난해20명 선발에는 180명 지원, 9대 1의 경쟁률을 보였다. 장학생 선발 공고는 인천의료원 채용 누리집(http://icmc.recruiter.co.kr)에서 확인하면 된다.

신병철 인천시 보건복지국장은 “공공간호사 장학생 선발을 통해 우수한 간호 인력을 안정적으로 확보하고, 인천의료원의 의료 서비스 수준을 한층 높일 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.