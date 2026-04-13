‘유럽의 트럼프’ 오르반 16년만에 퇴장···헝가리 총선서 대패

12일(현지시간) 치러진 헝가리 총선에서 오르반 빅토르 총리가 이끄는 여당이 큰 격차로 패배했다.

2010년 집권 이후 ‘유럽의 트럼프’로 불리며 러시아와 밀착해온 오르반 총리는 16년 만에 권좌에서 물러나게 됐다.

헝가리 국가선거위원회에 따르면 이날 총선 결과 개표율 97.74% 기준으로 야당 티서가 전체 199석 중 138석을 차지했다. 여당인 피데스는 55석을 확보하는 데 그쳤다.

티서는 오르반 총리의 장기 집권 폐단을 근절하겠다며 3분의 2선인 ‘133석’을 최종 목표로 제시해왔다.

개표 결과 티서는 138석을 차지해 정치·사회 시스템 개혁을 위한 강력한 정책 추진 동력을 확보하게 됐다.

티서의 머저르 페테르 대표는 승리가 확정되자 “헝가리 국민은 유럽연합(EU) 가입을 묻는 국민투표가 실시된 지 정확히 23년 만에 다시 한번 역사를 써냈다”며 “헝가리는 EU와 북대서양조약기구(나토)의 강력한 동맹이 될 것”이라고 강조했다.

오르반 총리는 “승리 정당에 축하 인사를 건넸다”며 패배를 인정했다.

이번 총선은 오르반 총리가 미국·러시아에 밀착하며 대러시아 제재, 우크라이나 지원 등 EU 정책에 반대 의견을 내온 가운데 미국·러시아와 EU 간 대리전으로도 주목받았다.

하지만 선거를 앞두고 헝가리 외무장관이 러시아와 EU 회의 내용을 논의하는 녹취록이 공개되면서 파장이 일었다. 부패 스캔들과 경제난 심화도 오르반 총리의 지지율에 타격이 됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어를 통해 공개 지지 의사를 밝히고, J D 밴스 미국 부통령도 헝가리를 찾아 지원사격에 나섰지만 이란 전쟁을 둘러싼 부정적 여론 여파로 큰 효과를 보지 못했다.

야당의 승리 소식에 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 “헝가리는 유럽을 선택했다. 한 나라가 유럽으로의 길을 되찾았다”고 환영했다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 “헝가리 국민이 EU의 가치와 유럽에서의 헝가리의 역할을 얼마나 중요하게 여기는지를 보여주는 결과”고 평가했고, 키어 스타머 영국 총리도 “유럽의 민주주의에 역사적인 순간”이라고 밝혔다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 “양국의 이익은 물론 유럽의 평화와 안보, 안정을 위해 협력할 준비가 돼있다”고 밝혔다.

이번 총선 결과에 따라 EU와 사사건건 대립해왔던 헝가리의 정책 노선에도 변화가 전망된다. 그간 헝가리에 발목이 잡혔던 EU의 우크라이나 지원도 탄력을 받을 수 있을지 주목된다.