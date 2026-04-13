유가 9% 급등에 환율 1500원 육박, 코스피는 5800선 아래로

미국과 이란의 종전 협상이 난항을 보이고 미국이 호르무즈 해협을 봉쇄하겠다는 결정을 발표하면서 13일 금융시장도 충격을 받았다. 국제 유가가 9% 넘게 급등하면서 코스피 지수는 2% 넘게 하락해 5700선까지 밀렸고, 환율은 10원 넘게 뛰면서 1495원을 웃돌았다.

이날 코스피는 전장보다121.59포인트(2.08%) 내린 5737.28에 거래를 시작했다. 반도체 강세에 힘입어 최근 5800선을 웃돌았던 코스피는 미국과 이란 간 갈등이 고조되며 부진한 흐름을 보이고 있다. 삼성전자(-3.11%), SK하이닉스(-2.73%) 등 반도체가 하락세를 보이며 지수를 끌어내리고 있다.

환율도 상승했다. 이날 서울외환시장에서 오전 9시9분 기준 원·달러 환율은 전장보다 14.5원 오른 1497원에 거래되고 있다. 원유 의존도가 높은 국내 금융시장도 유가 급등에 따라 크게 흔들리는 양상이다.

미국과 이란간 갈등이 고조되면서 국제유가는 크게 상승했다. 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유는 이날 오전 8시56분 기준 전장보다 8.66% 오른 배럴당 104.93달러에 거래되고 있다. 불안심리에 달러는 강세를 보였고, 미 국채금리는 상승 국제 금 가격과 미국 증시 선물은 하락세를 보이고 있다.